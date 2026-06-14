$!Con ‘Contramarcha de la Rabia’, distintos colectivos protestan contra la despolitización y comercialización del Pride en Mazatlán

Con el propósito de visibilizar su rechazo a lo que consideran una continúa despolitización y corporativizarían de las celebraciones del Orgullo LGBTQ+ en Mazatlán, integrantes de las colectivas transfeminista ‘Periferia Subversiva’ y feminista ‘Pelas del Pacífico’ realizaron este domingo la protesta denominada “Contramarcha de la Rabia”. El contingente, conformado por alrededor de 16 jóvenes, recorrió la calle Ángel Flores hasta llegar al Palacio Municipal, donde sus participantes señalaron que el objetivo no era confrontar a otros sectores de la comunidad, sino reivindicar la meta histórica de la protesta que dio origen al movimiento por los derechos de la diversidad sexual y de género.







Rita Tirado, vocera de Periferia Subversiva, señaló que el Pride ha perdido parte de su esencia al convertirse en un evento institucional y comercial; mientras recuerda que el que el movimiento nació como una protesta impulsada por varios grupos para enfrentar la violencia y la discriminación. “La Contramarcha es más que nada convocada desde colectivas, colectives y personas queer de aquí de Mazatlán, que nos preocupa genuinamente la creciente despolitización del orgullo. Es una cuestión que ha sucedido no solamente aquí en Mazatlán, sino en todas las ciudades y en todos los países”, dijo Rita Tirado. “El orgullo tiene sus raíces y sus orígenes con personas racializadas, trans, trabajadoras sexuales, y comenzó como una protesta. Tiene sus orígenes desde la lucha social, desde las revueltas, contra la violencia y la discriminación”.







Sostuvo que la movilización alternativa surge como respuesta a una institucionalización que, desde su perspectiva, ha desplazado las demandas sociales de la comunidad. Además, señaló que hoy en día la población LGBT+ se sigue viendo afectada por la violencia contra personas trans, las desapariciones y el contexto de inseguridad que enfrenta Sinaloa. “Nuestro orgullo no se vende. Nuestro orgullo es protesta, es resistencia, es organización colectiva. Genuinamente nos interesa que se creen estos espacios y que se amplíen las voces de la comunidad; que no se siga monopolizando estas actividades y se combatan las violencias que atravesamos como personas queer”, manifestó. Por su parte, Frida Izaguirre, vocera de Perlas del Pacífico, explicó que la contramarcha también buscó denunciar desigualdades dentro de los propios festejos del Pride, particularmente en relación con el trato hacia artistas drag locales que no reciben pago por su participación. “Igualmente nosotras no nos sentíamos en total comodidad de marchar junto con un gobierno que igual sigue oprimiendo. En este caso, yo no diría que ellos hacen una marcha, sino un desfile, además de que esta celebración se realiza con presupuesto público y eso no nos hace sentir cómodas, porque desde años anteriores no hay espacio para la protesta”, comentó Frida Izaguirre.





