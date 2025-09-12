Con descuentos y creatividad prevén llenar 80% hoteles y restaurantes de Mazatlán en el puente patrio

Pese a que la gente local sale poco por las noche y que la afluencia turística sigue baja, la hotelería, restaurantes y el Acuario bombardearon de promociones y descuentos patrios para alcanzar al menos un 80 por ciento de ocupación y consumos.

Las reservaciones se movieron lento derivado del clima de inseguridad que prevalece en la entidad, aún así la expectativa es que sea un buen fin de semana de festejos patrios en Mazatlán.

Érick Mandujano Caro, líder estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Alimentos Condimentados destacó que dentro de las partes buenas que tuvo el verano, fue que el fin de semana sí se llenaba, así que confía que esto se repita a partir del 12 al 15 de septiembre.

”Entonces, en ese comportamiento de fin de semana, entendiendo que ese es el comportamiento, la reconfiguración actual, creemos que el fin de semana Patrio va a ser así. Lo estamos esperando y nos preparamos para ello”, expuso en sus previsiones.

”Muchos restaurantes hacen sus estrategias, sacan nuevos menús, nuevos productos, cosas para ser más llamativos. Porque dentro de la disminución del consumo que hay natural, la gente sigue saliendo. O sea, hay grupos más chicos probablemente que estén saliendo, pero es como lo redirigimos a que más grupos vayan a nuestros lugares. Es una campaña mucho de creatividad, de con el recurso que se tiene y con los promedios que se vayan a presentar, pues hacerlo lo más posible”, apuntó.

El presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, José Ramón Manguart Sánchez, habló de cuando son fines de semana y puentes, es el turismo regional el que llega comúnmente y los de casa.

”Es turismo nacional, sobre todo regional. Cuando son fines de semana largos o puentes lo que más se incrementa es el turismo regional porque es a quien más se le facilita la realización de viajes cortos porque esto implica un rápido desplazamiento tanto para la venida como el regreso”.

Sin dejar de mencionar los flujos de pasajeros que llegan por la vía aérea porque Mazatlán cuenta con vuelos directos a Tijuana, Ciudad de México y Monterrey y que han estado abasteciendo a Mazatlán en periodos cortos y periodos largos de asueto.

El director del Gran Acuario de Mazatlán, Rafael Lizárraga, también promueve promociones en línea para incrementar las visitas con la precompra otorgando descuentos del 12 al 40 por ciento de las tarifas entre semana y fines de semana.

El directivo del sitio turístico que también ha resentido la baja afluencia de turismo, destacó las promociones en línea implementadas para aumentar las visitas de los mercados nacional y extranjeros.

”Hicimos la promoción de otoño de compra en línea para evitar colas y la gente planee mejor su visita. De lunes a jueves tiene un descuento del 40 por ciento y fines de semana del 12 por ciento, Entonces eso estamos haciendo para privilegiar la precompra”, detalló.