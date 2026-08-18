Con desfile, misa y actividades especiales, celebrarán su día Bomberos de Mazatlán

Con un desfile por algunas de las principales vialidades de la ciudad, una misa de acción de gracias y actividades relacionadas con la formación de nuevos elementos, Bomberos Voluntarios de Mazatlán conmemorará este sábado 22 de agosto el Día del Bombero.

Así lo dio a conocer Saúl Robles Chávez, comandante de la corporación, quien señaló que para esta fecha se tienen contempladas diversas actividades con las que se busca reconocer la labor que diariamente realizan los elementos al servicio de la población.

Como parte de la celebración, los bomberos realizarán un desfile que comenzará alrededor de las 15:00 horas desde la Estación 1, ubicada sobre la avenida Gabriel Leyva, donde las unidades avanzarán por la avenida Gutiérrez Nájera para posteriormente incorporarse a la Avenida del Mar y continuar por la zona costera hasta llegar al templo de San Judas Tadeo, en el sector de Sábalo Country.

“El día 22, en San Judas Tadeo, va a ser la misa a las 4 de la tarde y el desfile va a ser previo a la misa. Una hora antes vamos a salir de la Estación 1. Vamos a circular por la Gutiérrez Nájera y de ahí por toda la Avenida del Mar hasta llegar a San Judas Tadeo”, comentó.

El comandante detalló que el recorrido permitirá a los integrantes de la institución trasladarse en conjunto hacia la ceremonia religiosa, una de las actividades tradicionales con las que la corporación conmemora esta fecha.

Celebración incluirá actividades de formación

Además de los actos programados para el 22 de agosto, Bomberos Voluntarios de Mazatlán prepara actividades relacionadas con la capacitación y preparación de sus integrantes.

Robles Chávez adelantó que dentro de los festejos se contempla realizar un evento en el que será clausurada formalmente la Academia 2025 y, al mismo tiempo, se dará paso a la Academia 2026, con la que continuará el proceso de formación de nuevos elementos y la condecoración de los recién graduados.

La corporación aprovechará la conmemoración para reunir diferentes actividades en torno al reconocimiento de quienes actualmente forman parte de Bomberos, así como de aquellos que se encuentran en proceso de preparación para incorporarse al servicio.

Finalmente, Robles Chávez mencionó que serán varias las actividades programadas con motivo del Día del Bombero, combinando la celebración y el reconocimiento a los elementos con la continuidad de los procesos de capacitación que desarrolla la institución.

Recibirán el Día del Bombero con tradicional “baño”

Pese a todas las actividades que se tienen programadas para celebrar el Día del Bombero, uno de los más esperados y que da inicio oficial a los festejos desde los primeros minutos del 22 de agosto, es cuando en la Estación Central se realice el ‘bautizo’ a los nuevos elementos, una de las tradiciones que la corporación mantiene como parte de esta celebración.

Apenas el reloj marque el inicio del Día del Bombero, se tiene contemplado realizar el tradicional “baño” o “bautizo” a los nuevos elementos, quienes serán recibidos con agua por sus compañeros como parte de su incorporación a la corporación y de los festejos de esta fecha.

Esta actividad suele convertir la estación en una celebración entre los integrantes de Bomberos, quienes utilizan las mangueras y el agua como parte de una tradición que se ha mantenido a lo largo de los años para dar la bienvenida a las nuevas generaciones.

De esta forma, el Día del Bombero, que se conmemora en México cada 22 de agosto, se ha convertido en una fecha dedicada a reconocer a quienes realizan labores de prevención y atención de incendios, rescates, accidentes y otras emergencias, arriesgando su vida para mantener a salvo a la ciudadanía.