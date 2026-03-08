$!Con disciplina y vocación, mujeres construyen su historia en la Marina en Mazatlán

MAZATLÁN._ Entre uniformes impecables, el sonido firme de las botas sobre el piso y la disciplina que caracteriza a la vida naval, cada vez son más las mujeres que construyen su historia dentro de la Secretaría de Marina. En Mazatlán, desde la sede de la Cuarta Región Naval, oficiales navales comparten una convicción común: el servicio al País no tiene género.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, integrantes de la institución naval hablaron sobre su experiencia, los retos que han enfrentado y las oportunidades que han encontrado dentro de una institución que, con el paso del tiempo, ha abierto más espacios para la participación femenina. En la actualidad, la presencia de mujeres dentro de la Marina es una realidad cada vez más visible, pues en distintas áreas, desde operativas, trabajos submarinos y servicios administrativos, hasta educación y trabajo social, su participación ha crecido de manera constante, reflejando un proceso de transformación que ha tomado años.

Un camino por delante Para la Teniente de Fragata del Cuerpo General, Dulce Sofía Ávila Ayala, quien este año cumple una década de servicio, portar el uniforme naval también implica asumir la responsabilidad de servir como ejemplo para quienes vienen detrás. “Mi labor dentro de la institución es muy importante, porque como egresada de una escuela de formación es un verdadero reto abrir camino a las nuevas generaciones, porque creo que la labor de una mujer dentro de la Secretaría de Marina es abrir camino a las nuevas generaciones y demostrar que podemos cumplir cualquier objetivo”, comentó.

Ávila Ayala señaló que ingresar a una escuela de formación militar representa un desafío importante, pero también una oportunidad para demostrar que la capacidad y la disciplina no dependen del género. “Estar como mujer dentro de un ambiente militar que antes se consideraba para hombres me hace sentir muy orgullosa. Ser mujer no es una limitante, pues hoy podemos alcanzar rangos, tener cargos y estar al frente de personal, operaciones o unidades”, dijo. Desde su experiencia, el poder ver cada vez a más mujeres ocupar cargos de responsabilidad dentro de la institución, es motivo de orgullo, considerando que su labor también consiste en ir forjando un camino y mostrarle a las nuevas aspirantes que es posible anhelar cualquier meta profesional. “Me gusta pensar que somos ejemplo para que las nuevas generaciones lo intenten, y que no se detengan por pensar que no van a poder por ser mujeres. No nos detengamos por pensar que un género nos define, ya que todas somos capaces de desarrollar cualquier función o actividad”, señaló.



Una vocación bajo el agua La Primera Maestre del Cuerpo General de Trabajos Submarinos, Nadtxieli Getzemani Rodríguez Batalla, con siete años de servicio, eligió una de las especialidades más exigentes dentro de esta institución como lo es el buceo y las operaciones de rescate. La formación en la escuela de Búsqueda, Rescate y Buceo no fue sencilla para Rodríguez Batalla, pues de las cinco mujeres que ingresaron en su generación, solamente dos lograron concluir su preparación, sin embargo, considera que el desafío no tiene que ver con ser mujer u hombre, sino con la vocación y el compromiso de cada persona con la institución. “Me siento muy orgullosa y muy agradecida con la institución, porque siempre se me ha brindado el apoyo que he necesitado. La Secretaría de Marina ofrece facilidades y apoyos que permiten desarrollar la carrera profesional con tranquilidad”, señaló. “Sigue siendo un proceso exigente, pero no es algo que dependa de ser hombre o mujer, sino de la vocación y el sentido de pertenencia”.

La Primera Maestre destacó que miles de mujeres forman parte de la Secretaría de Marina en todo el País, cifra que continúa creciendo con el paso de los años y que demuestra el interés de esta institución por seguir formando a jóvenes mujeres dentro de este ámbito. Además, destacó que la institución ofrece condiciones que permiten a las mujeres desarrollar su carrera sin dejar de lado su vida personal, incluyendo apoyos para la maternidad y servicios de atención infantil para el personal naval. “No siento ese temor de que por estar en una institución militar no podré formar una familia, al contrario, me siento muy apoyada. No tengo hijos actualmente, pero sé que la institución brinda facilidades para poder ser mamá en algún momento”, dijo. “Aquí la igualdad no es solo un discurso, es algo que se practica todos los días”.





Entre el servicio y la familia Con 14 años de servicio, la Teniente de Fragata del Servicio de Trabajo Social Naval, Ana Lizette Escalante Chinchillas, destaca que la Marina se ha consolidado como una institución incluyente que recibe a cada miembro, ya sea hombre o mujer de manera cordial. “Nos sentimos orgullosas de pertenecer a esta noble institución que nos incluye, nos protege y promueve la igualdad y la equidad. Ingresé hace 14 años a la institución y siempre fui recibida de una manera muy incluyente y cordial”, externó. “Nunca tuve algún problema de discriminación sino todo lo contrario, siempre fui aceptada con respeto por compañeros y superiores”. Escalante Chinchillas señala que desde su ingreso, recuerda haber sido recibida en un ambiente de respeto y compañerismo, lo que le permitió desarrollarse profesionalmente sin enfrentar barreras relacionadas con su género.

Además, reconoció que para muchas mujeres uno de los mayores retos es equilibrar la vida laboral con la familiar, y en este sentido, la institución ofrece herramientas que facilitan ese proceso. “Soy madre, soy esposa y compañera, y la institución permite cumplir con todas esas responsabilidades. Afortunadamente, la Secretaría de Marina cuenta con centros educativos que atienden a los hijos del personal desde los 45 días de nacidos hasta los seis años, por eso siento que la institución te permite estar al pendiente de tu familia sin dejar de desarrollarte profesionalmente”, declaró. De esta forma, considera que estas facilidades le permiten a muchas mujeres continuar su carrera profesional mientras cumplen también con su papel dentro de la familia. “Las puertas de la institución están totalmente abiertas para el personal femenino y masculino”, concluyó.



Una trayectoria que marca el rumbo La trayectoria de la Capitán de Fragata, Vilma Araceli Félix Segura, jefa del Departamento de Inspección Financiera, refleja el cambio que ha vivido la institución en las últimas décadas, pues con casi 28 años de servicio, ha sido testigo del crecimiento gradual de la presencia femenina dentro de la Marina. “Me siento orgullosa y tranquila de ver los avances que se han logrado en materia de igualdad y oportunidades para las mujeres a lo largo de la historia, siendo esta institución un ejemplo, pues aquí se han creado áreas y programas de capacitación para que tanto hombres como mujeres sepan a dónde acudir y cómo actuar ante cualquier situación”, dijo. “La Secretaría de Marina ha brindado una gran oportunidad al personal femenino para desarrollarse en distintos ámbitos. Hoy existen mujeres en escuelas de formación, pilotos, personal de infantería y profesionales en diversas áreas”. Félix Segura recuerda como en años atrás la participación de mujeres era mucho menor, pero con el tiempo esta ha ido incrementando de forma notable, llegando a tener cerca del 45 por ciento de personal femenino en la institución en la actualidad.

De tal forma que para la capitán, esta evolución representa una oportunidad importante para las mujeres que buscan desarrollarse profesionalmente dentro de una institución que demanda disciplina, compromiso y vocación de servicio. “Aquí hay disciplina, pero quien se adapta a ella puede desarrollarse muy bien dentro de la institución. Para mí el tiempo dentro de la Marina ha pasado muy rápido, son ya casi 28 años que han sido de aprendizaje y crecimiento”, señaló. “La institución me ha brindado capacitación constante en mi área y también en temas de inclusión, igualdad y equidad”. A lo largo de la carrera de Félix Segura, la capacitación constante y el aprendizaje compartido entre compañeros han sido claves para avanzar dentro de esta institución. “La institución requiere personal en muchas áreas: médicos, ingenieros, contadores, psicólogos, maestros y muchos otros perfiles profesionales, por eso es motivo de orgullo ver cada día más mujeres interesadas en formar parte de la institución”, puntualizó.