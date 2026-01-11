$!Con el cambio de clima, disminuye afluencia de bañistas en las playas de Mazatlán

Luego de concluir el periodo vacacional de invierno y ante la llegada de un clima más fresco a la ciudad, las playas de Mazatlán registraron este domingo una notable disminución en la afluencia de bañistas por toda la zona costera, donde semanas atrás se había visto a gran presencia.

Playas como Pinitos, Olas Altas y la Zona Dorada aún mostraron asistencia de pequeños grupos de personas que aprovecharon la mañana y el mediodía para ingresar al mar o permanecer en la orilla. Algunos más optaron por practicar surf, aprovechando las condiciones del oleaje para realizar maniobras extremas.

En tanto, las playas ubicadas a lo largo del malecón presentaron una nula presencia de bañistas, situación atribuida a las condiciones climatológicas que se mantuvieron este día alrededor de los 25 grados centígrados, con cielos mayormente nublados y vientos promedio de 10 kilómetros por hora.