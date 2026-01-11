$!Con el cambio de clima, disminuye afluencia de bañistas en las playas de Mazatlán

Luego de concluir el periodo vacacional de invierno y ante la llegada de un clima más fresco a la ciudad, las playas de Mazatlán registraron este domingo una notable disminución en la afluencia de bañistas por toda la zona costera, donde semanas atrás se había visto a gran presencia.
Playas como Pinitos, Olas Altas y la Zona Dorada aún mostraron asistencia de pequeños grupos de personas que aprovecharon la mañana y el mediodía para ingresar al mar o permanecer en la orilla. Algunos más optaron por practicar surf, aprovechando las condiciones del oleaje para realizar maniobras extremas.
En tanto, las playas ubicadas a lo largo del malecón presentaron una nula presencia de bañistas, situación atribuida a las condiciones climatológicas que se mantuvieron este día alrededor de los 25 grados centígrados, con cielos mayormente nublados y vientos promedio de 10 kilómetros por hora.
Durante las primeras horas del día, el oleaje alcanzó una altura máxima de 1.1 metros y mínima de 0.7 metros, lo que generó algunos contratiempos en la salida de un evento de natación municipal realizado muy temprano este domingo, mismo que culminó con éxito.
Se espera que en próximos días la afluencia de visitantes a las playas podría mantenerse baja, ya que la temperatura fría del agua es otro factor que evita el ingreso al mar, provocando que muchos visitantes prefieran únicamente quedarse sentados en la arena bebiendo algo.
Asimismo, los negocios y restaurantes de playa ubicadas en la zona también reportaron baja afluencia de clientes en los últimos días, ya que el regreso a clases mañana provocó que la mayoría de turistas regresara a sus hogares desde hace días, dejando hoy solo sillas y mesas vacías en la arena.
Por otro lado, a lo largo de la franja turística, desde el malecón hasta Olas Altas, se observó la presencia de unidades del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional realizando recorridos de vigilancia, como parte de los operativos implementados para reforzar la seguridad y el bienestar de ciudadanos y visitantes.