ROSARIO._ En el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador no está olvidado el campo mexicano, y la construcción del nuevo distrito de riego de la Presa Picachos es una de las más grandes del País junto con el distrito de riego que se construye en la Presa Santa María, sostuvo Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa.

“Muchos dicen ‘Vi una nota que dice está olvidado el campo’. No, con el Presidente Andrés Manuel no está olvidado el campo, esta es una de las obras, si no es la más grande del País en materia de campo, de agricultura hidráulica, esta es una obra, esta y la que sigue en la que se va inaugurar en la Presa Santa María deben de costar alrededor de 30 mil millones de pesos”, añadió en el evento de inauguración del nuevo distrito de riego de la Presa Picachos, este domingo en El Matadero, Rosario.

“Es una obra que supone que amplía el sistema de riego al sur-sur, así lo planteaban, cuando el Presidente andaba en campaña yo también andaba en campaña para Senador, que querían agua para el sur-sur para que los mangos realmente se formen bien para conquistar los mercados internacionales, Japón, Canadá a donde van. Van a tener muchas más posibilidades, pues esta es una obra muy propia para un estado eminentemente agrícola, productor de alimentos, ese es nuestro mayor orgullo, que producimos alimentos para todo el País, vamos a producir más ahora con esta obra”.

En el evento encabezado por López Obrador y la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, Rocha Moya expresó que en este momento alrededor de 27 mil productores de maíz en Sinaloa reciben un apoyo del Presidente de 730 pesos por tonelada; es una inversión de 3 mil millones de pesos que va a la economía sinaloense, es dinero de apoyo al campo, además acaba de salir la convocatoria para apoyar a los trigueros.