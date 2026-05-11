$!Con el programa ‘Unidas’, el Gobierno de Mazatlán entrega apoyos a madres solteras

En busca de seguir fomentando la prosperidad de las mujeres mazatlecas, el Sistema DIF Mazatlán entregó este día 200 nuevos apoyos económicos a madres solteras a través del programa “Unidas”, el cual brindó un pago de 4 mil pesos correspondiente a los bimestres de enero-febrero y marzo-abril. La entrega fue encabezada por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y el director general del DIF, José Luis Gómez, quienes invitaron a las beneficiarias a aprovechar este apoyo en favor de mejorar su calidad de vida y la de sus familias, ya que además se les entregó un cupón para asesoramiento psicológico.

Nora Marcela García Ramos, representante de las madres beneficiadas, agradeció el incentivo de 2 mil pesos que se otorga cada bimestre, señalando que dicha cantidad puede ser el alivio económico de una mujer que tiene que pagar renta, colegiatura de sus hijos y comida para llevar a la mesa de su hogar. Palacios Domínguez recordó que el programa “Unidas” llegó para quedarse con diferentes beneficios, tales como asesorías de protección en caso de algún problema o apoyo para emprendimiento; esto con el objetivo de que las mujeres que tengan hijos, se sientan apoyadas en todo momento.

“Es un apoyo que se da bimestral de 2 mil pesos a cada mujer soltera de Mazatlán. Esto refrenda el apoyo que tenemos como Gobierno Municipal a fomentar que la política pública dirigida a las mujeres de Mazatlán se vea fortalecida. Entonces, este programa llegó para quedarse porque unidas somos más fuertes”, expresó. ”’Unidas’ también tiene la ventaja de que se les va a regalar el día de hoy un cupón para asesoramiento psicológico, con el que podrán estar recibiendo apoyo por parte de DIF Municipal o de otras dependencias como lo es UNEMujeres. También se les brinda apoyo por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico para que tengan alas para volar y todas encuentren un lugar seguro”, agregó.