$!Con el programa ‘Unidas’, el Gobierno de Mazatlán entrega apoyos a madres solteras

En busca de seguir fomentando la prosperidad de las mujeres mazatlecas, el Sistema DIF Mazatlán entregó este día 200 nuevos apoyos económicos a madres solteras a través del programa “Unidas”, el cual brindó un pago de 4 mil pesos correspondiente a los bimestres de enero-febrero y marzo-abril.
La entrega fue encabezada por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y el director general del DIF, José Luis Gómez, quienes invitaron a las beneficiarias a aprovechar este apoyo en favor de mejorar su calidad de vida y la de sus familias, ya que además se les entregó un cupón para asesoramiento psicológico.
Nora Marcela García Ramos, representante de las madres beneficiadas, agradeció el incentivo de 2 mil pesos que se otorga cada bimestre, señalando que dicha cantidad puede ser el alivio económico de una mujer que tiene que pagar renta, colegiatura de sus hijos y comida para llevar a la mesa de su hogar.
Palacios Domínguez recordó que el programa “Unidas” llegó para quedarse con diferentes beneficios, tales como asesorías de protección en caso de algún problema o apoyo para emprendimiento; esto con el objetivo de que las mujeres que tengan hijos, se sientan apoyadas en todo momento.
“Es un apoyo que se da bimestral de 2 mil pesos a cada mujer soltera de Mazatlán. Esto refrenda el apoyo que tenemos como Gobierno Municipal a fomentar que la política pública dirigida a las mujeres de Mazatlán se vea fortalecida. Entonces, este programa llegó para quedarse porque unidas somos más fuertes”, expresó.
”’Unidas’ también tiene la ventaja de que se les va a regalar el día de hoy un cupón para asesoramiento psicológico, con el que podrán estar recibiendo apoyo por parte de DIF Municipal o de otras dependencias como lo es UNEMujeres. También se les brinda apoyo por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico para que tengan alas para volar y todas encuentren un lugar seguro”, agregó.
Posteriormente se llevaron a cabo las entregas simbólicas con la participación de las ciudadanas, Luz Clarita Ruiz Osuna, Amada Beltrán, Yamilet Rojas, Clarissa Valdez y la vocera de las beneficiadas, Nora Mercela García.
La inversión del programa por bimestre es de 400 mil pesos por parte de DIF Mazatlán.
Para formar parte del programa “Unidas”, se realiza un estudio socioeconómico previo a mujeres que tienen hijos entre 4 a 16 años, quienes previamente tienen que estar registradas en la convocatoria, explicaron las autoridades municipales.