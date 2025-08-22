$!Con el tradicional bautizo Bomberos de Mazatlán conmemoran su día

Apenas el reloj anunció el inicio del 22 de agosto, la estación central del Cuerpo de Bomberos de Mazatlán se convirtió en una auténtica fiesta acuática, donde los nuevos elementos fueron recibidos con el tradicional “bautizo”, como parte de los festejos de Día Nacional del Bombero. El sonido emitido por las sirenas de los camiones interrumpió la calma nocturna del puerto pocos segundos después de la medianoche, acompañada por risas, gritos de júbilo y el intenso sonido de las mangueras descargando potentes chorros de agua, como parte de esta tradición que por cerca de cinco décadas ha marcado el inicio de las celebraciones en este día.





Dentro de la solemnidad que envuelve esta fecha en la que se rinde homenaje a hombres y mujeres que arriesgan todo para salvaguardar la vidas y bienes de los mazatlecos, se genera un espacio para la camaradería, unión y diversión a través de este peculiar rito, donde participan todos los miembros de este departamento. A través de este ritual cargado de simbolismo, aunque envuelto en un ambiente de diversión, se refleja el compromiso, la entrega y la hermandad que caracteriza el oficio del bombero. Fueron cerca de 35 los elementos que formaron parte de esta celebración entre experimentados y novatos que se congregaron en la entrada principal de la estación llenando el lugar de euforia, cuando las mangueras comenzaron a ‘rugir’.





Rápidamente los chorros a presión salieron con fuerza mojando todo a su paso, desbordando la energía de los presentes, quienes entre carcajadas y resbalones festejaron con entusiasmo su día. En este ambiente de camaradería, nadie salió seco, pues hasta las mascotas del cuartel, dos perros guardianes, se sumaron corriendo entre el agua, como parte de la familia bomberil. Más allá de ser solo un juego, esta costumbre es considerada por los bomberos como un acto de bienvenida a los nuevos integrantes, dejando de cierta forma claro que, desde ese momento forman parte de un equipo lleno de confianza que enfrentarán las adversidades hombro a hombro.





Reconoce y felicita el comandante a su equipo Tras la euforia, juegos y algarabía, llegó el momento de reflexión y ya reunidos en círculos, empapados y con la sonrisa aún dibujada en el rostro, los elementos del Cuerpo de Bomberos de Mazatlán escucharon las palabras del comandante, Saúl Robles Chávez, quien no ocultó su emoción por ver a su equipo tan unido. “Ha sido un año de mucho aprendizaje y desarrollo. De verdad que los admiro y respeto a todos, sé que van a llegar a ser grandes bomberos, ya lo lograron, porque es un departamento reconocido en el país y eso es cosecha de todo el trabajo”, comentó.



