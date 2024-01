“Yo estudié alta costura, sé hacer trajes de novia, trajes de 15 años, pero me gustó lo de los perritos porque está chico, está práctico y me gusta, cambié los vestidos de novia por los de los perritos”, contó Rebeca.

“A mi perrita le comencé hacer vestiditos y la gente me decía ‘!ay qué bonito!, hazme uno’, pero no era para venderles, así que me fui haciendo uno, luego dos y ya comencé a hacerle a mi perrita y así fue como comencé a vender”, compartió.