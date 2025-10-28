$!Con énfasis en la concientización ambiental se realiza la décima jornada ‘Cuidemos los Manglares’

MAZATLÁN._ Con un llamado a la protección de ecosistemas costeros y el fortalecimiento de la educación ambiental, se llevó a cabo la décima jornada de la campaña ‘Cuidemos los Manglares’, a cargo de la dirección de Ecología y Medio Ambiente de Mazatlán.
Una jornada distinta fue la que se vivió la mañana de este martes en el puerto relacionada a esta campaña, pues en esta ocasión, la educación ambiental y la vinculación comunitaria tuvo prioridad sobre la recolección masiva de residuos.
Así lo dio a conocer la titular de esta dependencia, Sindy Monserrat Cortés Echeagaray, quien expresó que el objetivo de esta campaña es promover la conservación de los ecosistemas de manglar, reforzando la participación de los sectores que más directamente dependen de ellos.
“Queremos que la gente entienda el valor ecológico y económico de los manglares, no solo verlos como zonas que hay que limpiar, sino como ecosistemas vivos que sostienen muchas actividades”, comentó.
Cortés Echeagaray señaló que esta actividad se estuvo desarrollando de forma simultánea en tres puntos del municipio, siendo uno de estos en Barrón, otro en el arroyo Jabalines y uno más en la zona del Puente Juárez, en el estero del Infiernillo.
En el arroyo Jabalines, estudiantes y docentes del Cbtis 51, así como comerciantes y restauranteros de la zona se sumaron activamente a las labores de limpieza, logrando recolectar una cantidad considerable de residuos en los alrededores.
Además, académicos del Centro de Investigación de Alimentación y Desarrollo, impartieron charlas sobre la función ecológica de los manglares, la gestión adecuada de residuos y las prácticas sostenibles en zonas costeras.
Por otro lado, en el recorrido realizado en Barrón, participaron mujeres pertenecientes a la red nacional ‘tejedoras de la patria’, quienes realizaron un recorrido en lancha para la observación de aves y vegetación que vive en los manglares.
La titular de ecología expresó que la intención es mostrar el potencial que tiene este ecosistema para el desarrollo de ecoturismo sustentable, actividad que puede generar beneficios económicos sin comprometer el equilibrio ambiental.
Finalmente, en el Puente Juárez y el estero del Infiernillo, las acciones se enfocaron en el trabajo conjunto con cooperativas de pescadores del lugar, con los cuales se dialogó sobre la necesidad de mantener limpios los cuerpos de agua, ya que de ello depende gran parte de la actividad pesquera en la zona.
De acuerdo con los registros compartidos por la dependencia municipal, en las primeras nueve campañas del programa ‘Cuidemos los Manglares’, se ha logrado recolectar un total de 9 mil 653 kilogramos de residuos.
Entre los residuos más frecuentes en estas jornadas han sido el plástico de un solo uso y el unicel, materiales que representan un mayor desafío para la conservación de estas zonas debido a su lenta degradación y el impacto que genera en flora y fauna silvestre.
Finalmente, Cortés Echeagaray comentó que el valor de esta campaña radica en promover una nueva cultura con respecto hacia ecosistemas costeros, entender que su conservación está directamente relacionada con el bienestar de las comunidades que viven cerca de ellos.
“Lo más importante es que cada vez más sectores de la sociedad se están sumando, estudiantes, pescadores, investigadores, mujeres artesanas y empresarios. El objetivo no es solo limpiar por un día, sino que las personas comprendan que los manglares son vida, sustento y protección natural”, comentó.
“Estas actividades nos ayudan a mantener viva la conciencia ambiental, sobre todo entre los jóvenes, que son quienes pueden hacer la diferencia a futuro”, puntualizó.