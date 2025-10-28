$!Con énfasis en la concientización ambiental se realiza la décima jornada ‘Cuidemos los Manglares’

MAZATLÁN._ Con un llamado a la protección de ecosistemas costeros y el fortalecimiento de la educación ambiental, se llevó a cabo la décima jornada de la campaña ‘Cuidemos los Manglares’, a cargo de la dirección de Ecología y Medio Ambiente de Mazatlán. Una jornada distinta fue la que se vivió la mañana de este martes en el puerto relacionada a esta campaña, pues en esta ocasión, la educación ambiental y la vinculación comunitaria tuvo prioridad sobre la recolección masiva de residuos. Así lo dio a conocer la titular de esta dependencia, Sindy Monserrat Cortés Echeagaray, quien expresó que el objetivo de esta campaña es promover la conservación de los ecosistemas de manglar, reforzando la participación de los sectores que más directamente dependen de ellos.







“Queremos que la gente entienda el valor ecológico y económico de los manglares, no solo verlos como zonas que hay que limpiar, sino como ecosistemas vivos que sostienen muchas actividades”, comentó. Cortés Echeagaray señaló que esta actividad se estuvo desarrollando de forma simultánea en tres puntos del municipio, siendo uno de estos en Barrón, otro en el arroyo Jabalines y uno más en la zona del Puente Juárez, en el estero del Infiernillo. En el arroyo Jabalines, estudiantes y docentes del Cbtis 51, así como comerciantes y restauranteros de la zona se sumaron activamente a las labores de limpieza, logrando recolectar una cantidad considerable de residuos en los alrededores.







