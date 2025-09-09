$!Con exposición fotográfica, Noroeste celebra ejercer un periodismo con propósito que nació hace 52 años

En un contexto tan cambiante, Noroeste se ha ido adaptando para seguir adelante con el objetivo de continuar entregando periodismo de calidad y confiable, con la veracidad y el rigor que se requiere. Adrián López Ortiz, director general con 17 años en Noroeste, agradeció al administrador de la Gran Plaza por ser la casa del grupo editorial, al permitir exponer el compendio de fotografías de Sinaloa, dónde la lente de 3 fotógrafos de Mazatlán equilibran a todo lo que está viviendo Culiacán. “Hay un ojo y muchos años de experiencia para tener esa sensibilidad y un riesgo detrás lo que aquí se puede encontrar como parte de la muestra fotográfica que Noroeste armó es para que se haga memoria de las etapas vividas en un año tan intenso”, destacó en su mensaje inaugural. “Somos multiplataforma, transmedia, pero al igual que hace 52 años, lo que hacemos es contar historias, sobre todo de y para la sociedad sinaloense. En cada una de ellas validamos el compromiso con el que nacimos, que es con nuestros lectores”, destacó.











Llamó a la población a disfrutar de este homenaje a la mirada de los expertos del lente de Noroeste Culiacán y de Mazatlán: Adán Valdovines con 38 años de experiencia, Juvencio Villanueva con 20 años y Carlos Zataráin con 8 años de fotografiar los momentos más trascendentales del diario acontecer y marcar historia. Durante un mes, estarán expuestas más de 60 fotografías que narran cada una un capítulo del diario de Sinaloa para que el público pueda conocerlas de cerca. Los tres homenajeados se mostraron orgullosos de formar con una selectiva muestra de su trabajo para montar la exposición. El 8 de septiembre de 1973 en Culiacán, y el 7 de octubre de 1979 en Mazatlán y que ahora se ha transformado en un grupo editorial periodístico multimedia y multiplataforma, con presencia en lo digital e impreso. En estos tiempos en que el buen periodismo, realizado de manera profesional, ética y con seriedad, podría pensarse que es poco popular, nosotros estamos tratando de demostrar lo contrario. Apenas este mes de agosto tuvimos dos logros en lo digital: rebasamos los 100 mil suscriptores en nuestro canal de YouTube, y superamos la cifra de 700 mil seguidores en Facebook.







