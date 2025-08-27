$!Con festejo, consienten a los abuelitos y abuelitas de Mazatlán

MAZATLÁN._ Con gran festejo, los abuelitos y abuelitas fueron consentidos en su día.

El Gobierno Municipal y el DIF Mazatlán prepararon un festejo para hacer pasar a las y los abuelitos de Mazatlán con una tarde llena de sorpresas, pero sobre todo, muy agradable.

Estrella Palacios Domínguez se encargó de coronar a la “Reina de Reinas”, la abuelita Rosita Canizalez, del Grupo 60, quien corrió con la suerte de ser electa por una flor de entre 32 abuelitas, ya reinas.

Con una asistencia de 620 abuelitas y abuelitos de los 48 grupos que integran el padrón de adultos mayores de DIF Mazatlán, el salón del Centro de Convenciones se convirtió en una enorme pista de baile, donde las personas mayores disfrutaron bailar con el grupo versátil de La Rezaka que amenizó la tarde.