$!Con fiesta, conmemoran los 127 años de historia del Mercado Pino Suárez en Mazatlán

El Mercado Municipal Pino Suárez, ubicado en el Centro de Mazatlán, celebró este 5 de mayo sus 127 años de historia. En el recinto, locatarios y clientes festejaron con banda, comida y partieron pastel. Ricardo Óscar Lizárraga Ramos, desde los 12 años tuvo que trabajar en el mercado en la carnicería “Verdeña”, que pertenecía a sus padres, para no andar de vago. De eso, han transcurrido 75 años.

Don Ricardo, en medio del festejo, recordó sonriendo sus siete décadas de trabajo, y que fue a partir de que no quiso estudiar. ”Yo empecé cuando salí a los 12 años de la escuela, que no quise estudiar, me dijeron que tenía que trabajar si quería comer y aquí sigo ganándome la vida, ahora me apoya mi familia, mi hija, gracias a este lugar”. Su padre originario de El Verde, Concordia, fue el fundador de la carnicería que ahora le pertenece y de dónde ha sacado adelante a su familia, por lo que externó sentirse muy satisfecho de la vida.

“Dios me socorre de vida y salud. Es un lugar que hay que disfrutar. Y el mercado la gente que viene, puede ver tanto una tienda de conveniencia, que es cultural, antigua y bonita y hay una carnicería como esta”. Agregó que antes la gente de los ranchos venían a vender sus animales, su queso artesano, las gallinas y se tendían para hacer comercio aquí adentro de este mercado. En medio de los festejos, Roberto Vega Nieblas, presidente del comité directivo de la Asociación de Locatarios del Mercado, destacó que se encuentran a dos meses de concluir la restitución del cableado subterráneo para dar paso a la siguiente etapa de mejoras en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia de Sinaloa para que todo se haga preservando el recinto centenario histórico.