$!Con fiesta, conmemoran los 127 años de historia del Mercado Pino Suárez en Mazatlán

El Mercado Municipal Pino Suárez, ubicado en el Centro de Mazatlán, celebró este 5 de mayo sus 127 años de historia.
En el recinto, locatarios y clientes festejaron con banda, comida y partieron pastel.
Ricardo Óscar Lizárraga Ramos, desde los 12 años tuvo que trabajar en el mercado en la carnicería “Verdeña”, que pertenecía a sus padres, para no andar de vago. De eso, han transcurrido 75 años.
Don Ricardo, en medio del festejo, recordó sonriendo sus siete décadas de trabajo, y que fue a partir de que no quiso estudiar.
”Yo empecé cuando salí a los 12 años de la escuela, que no quise estudiar, me dijeron que tenía que trabajar si quería comer y aquí sigo ganándome la vida, ahora me apoya mi familia, mi hija, gracias a este lugar”.
Su padre originario de El Verde, Concordia, fue el fundador de la carnicería que ahora le pertenece y de dónde ha sacado adelante a su familia, por lo que externó sentirse muy satisfecho de la vida.
“Dios me socorre de vida y salud. Es un lugar que hay que disfrutar. Y el mercado la gente que viene, puede ver tanto una tienda de conveniencia, que es cultural, antigua y bonita y hay una carnicería como esta”.
Agregó que antes la gente de los ranchos venían a vender sus animales, su queso artesano, las gallinas y se tendían para hacer comercio aquí adentro de este mercado.
En medio de los festejos, Roberto Vega Nieblas, presidente del comité directivo de la Asociación de Locatarios del Mercado, destacó que se encuentran a dos meses de concluir la restitución del cableado subterráneo para dar paso a la siguiente etapa de mejoras en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia de Sinaloa para que todo se haga preservando el recinto centenario histórico.
“Como todos los años celebramos trabajando y contentos de venerar la historia de este lugar. Los locatarios participaron en este festejo. De los trabajos vamos bien, estamos a dos meses de terminar la restitución del cableado de luz y vamos por más mejoras poco a poco para mantener el inmueble en buenas condiciones”.
Agregó que terminando esta etapa continuarán con la revisión de las 16 columnas y el techo que se encuentra con láminas traslúcidas que ya cumplieron su función y que los trabajos el INAH los supervisará de acuerdo a la reglamento que vigila este sitio histórico para su preservación.
”El INAH está esperando para revisar las columnas y en qué condiciones se encuentran y se espera que terminen los trabajos actuales para entrar a revisarlas”.
En lo general, Vega Nieblas externó que hay mucho por hacer para mejorar las condiciones del mercado, pero mientras tanto la celebración de un año más de permanencia del céntrico e icónico lugar, aseguró que lo continuarán en esta semana.