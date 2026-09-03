$!Con homenaje a su fundador y la renovación de su entrada, inicia el ICO festejos por su 75 aniversario

MAZATLÁN._ Con un homenaje a su fundador, Ugo Cattenati, la inauguración de una fuente conmemorativa en su entrada principal y la presentación oficial de su himno, el Instituto Cultural de Occidente dio inicio a las actividades conmemorativas por el 75 aniversario de su fundación en Mazatlán. La ceremonia reunió a integrantes de la comunidad xaveriana, directivos, docentes, estudiantes, padres de familia, ex alumnos e invitados especiales, quienes recordaron el origen de la institución y el trabajo realizado durante más de siete décadas en favor de la educación. El acto se puso en marcha con un homenaje al Padre Ugo Cattenati, sacerdote xaveriano que llegó a Mazatlán en 1951 para encabezar la fundación de un colegio católico, en respuesta a la petición de un grupo de familias mazatlecas encabezadas por Víctor Patrón. Como parte de este reconocimiento se colocó una ofrenda floral junto al mausoleo donde descansan los restos del sacerdote, mientras se leyó una breve semblanza de su vida y se escucharon las notas de “La oda a la alegría”, obra musical que, de acuerdo con los organizadores, tuvo un significado especial para él.







“El Padre Ugo Cattenati fundó, en tiempos nada tranquilos ni fáciles, el Instituto Cultural de Occidente. Lo recordamos como un organizador formidable y un volcán de ideas, un hombre siempre inquieto”, compartió la institución. “Y aunque el Padre Ugo nunca volvió a ver el instituto que fundó, el ICO permaneció siempre en su corazón y su legado continúa en las generaciones de estudiantes que se forman en la institución que ayudó a construir”. Posteriormente, en esta ceremonia, el Padre Ramón Cerratos Ríos, director general del ICO, explicó que la inauguración de la entrada renovada representa el comienzo formal de los festejos por los 75 años de la institución y una nueva “cara de bienvenida” en sus instalaciones. “Hoy no inauguramos solamente una obra material. Hoy abrimos la puerta a nuestra historia, a nuestra identidad y a nuestro futuro. Hoy iniciamos formalmente los festejos del 75 aniversario de esta casa que es casa de todos”, comentó.





Cerratos Ríos señaló que la renovación del acceso principal busca comunicar, mediante sus distintos elementos, los valores y principios que han guiado al colegio desde su fundación. “Una entrada dice quién eres y en qué crees. Esta entrada remodelada nos habla en dos lenguajes que son el alma del ICO, como lo son la memoria agradecida y la misión universal”, declaró. Asimismo, el director del colegio destacó que uno de los propósitos centrales del proyecto fue dignificar el espacio donde descansan los restos del Padre Ugo Cattenati, a quien reconoció como el iniciador de una comunidad educativa que ha acompañado a diferentes generaciones de mazatlecos. “El Padre Ugo no fundó un edificio, fundó una familia. Con fe, con lápiz y con mucho amor por Mazatlán sembró hace 75 años esta semilla”, señaló.





Por tal motivo, expresó que la presencia del mausoleo junto a la entrada permitirá que estudiantes, docentes y familias recuerden diariamente los orígenes de la institución y el compromiso que representa continuar con la obra de su fundador. “Cada vez que entremos y salgamos por esta puerta, su presencia nos recordará que estamos pisando tierra de misión y que su sueño sigue vivo entre nosotros. Honrar su memoria es comprometernos a seguir su obra”, dijo. Por su parte, el Padre Enrique Sánchez, director administrativo del Instituto Cultural de Occidente, explicó que la renovación del acceso fue concebida para ofrecer mayor amplitud y permitir una mejor apreciación de la Ciudad de los Estudiantes. En el centro de la plaza cívica de forma octagonal se colocó el escudo de la institución, rodeado por la representación de los cinco continentes con sus respectivos colores misioneros, como son el verde para África, rojo para América, amarillo para Asia, blanco para Europa y azul para Oceanía. Dichos elementos representan un mundo global e inclusivo en el que convergen distintas culturas y comunidades, bajo el lema legado por San Guido María Conforti, “Hacer del mundo una sola familia”. Alrededor del espacio también fueron colocadas 21 astas con las banderas de los países, incluido México, en los que actualmente tienen presencia los misioneros xaverianos. “Las fuentes simbolizan la vida, el espíritu y la pureza. La renovación del monumento al Padre Ugo Cattenati tiene como propósito honrar a quien encabezó la fundación de su querida Ciudad Estudiantil, para convertirla en lo que hoy conocemos como ICO”, explicó Sánchez.

El diseño y la ejecución del proyecto estuvieron a cargo del arquitecto Alberto Chávez de la Vega Robles, ex alumno de la institución, quien agradeció la oportunidad de regresar al colegio y contribuir profesionalmente con el lugar que durante años consideró su segunda casa. Chávez de la Vega Robles explicó que la propuesta surgió de la necesidad de renovar el acceso y mejorar la manera en que estudiantes, trabajadores y visitantes recorren la explanada. Donde entre las intervenciones se retiró una estructura que condicionaba los trayectos, se reubicó el asta bandera y se generó un nuevo equilibrio entre los distintos espacios de la plaza. El cambio permitió también dar mayor protagonismo al mausoleo del Padre Cattenati, considerado uno de los puntos de mayor valor histórico y simbólico para el colegio así como el mapamundi ubicado en la explanada no fue pintado, sino construido con adoquines de distintos colores, donde en su composición está acompañada por el lema “Hacer del mundo una sola familia” y por una serie de fuentes destinadas a devolverle vida al espacio. “Lo que inició como un proyecto de renovación del acceso se desarrolló bajo la idea de imaginar un nuevo umbral que representara los valores del instituto, un espacio que celebra su historia y que, al mismo tiempo, puede seguir siendo vivido, recorrido y disfrutado por quienes lo habitan”, declaró Chávez de la Vega Robles. El Padre Gerardo Custodio, superior regional de los Misioneros Xaverianos en México, fue el encargado de bendecir el espacio renovado y durante su mensaje resumió el sentido del año jubilar en tres palabras, como lo son agradecer, celebrar y proyectar.





Señaló que la comunidad agradece a los primeros misioneros, como el Padre Cattenati, así como a los sacerdotes, laicos, familias, profesores y alumnos que han contribuido con el crecimiento del Instituto Cultural de Occidente. “Celebramos durante este año, en todas las comunidades de México, este regalo de Dios. Cada comunidad organizará sus propios eventos en el marco de este jubileo. La obra de los misioneros xaverianos no termina ahora, sigue renovándose cada día y en cada ciclo, con la finalidad de estar a la altura de los tiempos que estamos viviendo”, manifestó Custodio. Después de la bendición se realizó el corte del listón inaugural y se presentó un número de ballet neoclásico a cargo de las alumnas Bárbara Díaz y Ana Victoria Armenta, la ex alumna Karla Rivas y la profesora Osiris Arámburo, donde la presentación concluyó con el encendido de las fuentes, iluminadas con los colores que representan la identidad del Instituto Cultural de Occidente. Posteriormente, los alumnos Suhail Arias y Kenneth Barraza interpretaron la canción “Vivo por ella”, mientras que la ex alumna Olga Jazmín Covarrubias y la alumna Noelia Vega ofrecieron un baile folclórico con la canción “Mazatlán”.







Presentan el himno oficial del ICO Uno de los momentos centrales de la celebración fue la presentación oficial del himno del Instituto Cultural de Occidente, creado para representar la identidad y el legado construido por quienes han formado parte del colegio durante sus 75 años de historia. La composición estuvo a cargo del profesor José Luis Arias Hernández, con el apoyo del maestro Víctor Barraza en la grabación y la participación de alumnos, docentes y trabajadores que integraron el coro, mientras que la interpretación contó también con la voz del tenor mazatleco Jorge Echeagaray. Finalmente, la comunidad recibió un mensaje enviado por el Padre Fernando García, superior general de los Misioneros Xaverianos, el cual fue transmitido por el Padre Felipe de Jesús López Orozco, misionero xaveriano y consejero general.