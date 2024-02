En el tema de la renta vacacional, sugirió hacer las reservaciones de manera segura por medio de plataformas como Expedia, Booking o Airbnb, mientras que si se hace por otros medios no tan seguros lo único que recomendó fue no realizar depósitos o transferencias.

“Si lo hacen en algún teléfono, alguna lona o alguna cartulina, que no depositen, que no transfieran dinero hasta que no estén seguros y vean a la persona físicamente, porque el fraude no se da en nuestro municipio, se da desde que ellos están en su casa, el llamado es que lo hagan en plataformas oficiales y que sean cuidadosos y que también sean objetivos con el tema del valor”, destacó.

Enfatizó que en muchos de los casos las personas desde la ciudad en la que viven buscan opciones de propiedades en renta, se comunican, reciben datos para hacer pago, depositan o transfieren y al llegar a Mazatlán es cuando descubren que fueron estafados intentando responsabilizar a las autoridades.

Para atender cualquier situación que se pudiera llegar a dar con el turismo, comentó que estarán trabajando de manera conjunta con el Centro de Atención y Protección al Turista (Capta), difundiendo en redes sociales los teléfonos de atención como el 911 y la línea de Capta para atención a quejas, así como la instalación de módulos de atención.

“Vamos a poner módulos de atención, los hemos puesto sobre el Malecón, vamos a ver si ponemos en la Central Camionera, ... igual vamos a ver si invitamos a Sectur del Estado y colaboran con nosotros en ese aspecto de atender al turista, de dar información turística y a la vez atender quejas y ya se canalizan”, dijo.

Reiteró que por ser un evento que se realiza año con año, tienen conocimiento en que la ciudad va a estar abarrotada, así como del tema de la ocupación hotelera al 100 por ciento y la alta demanda de renta vacacional, aunado a esto la visita de personas que solo acuden en vehículos a pasar el día, sin lugar para pernoctar.

“Hay familias que vienen el mismo día en sus vehículos y no se hospedan y es gente que va a andar en la ciudad, hay un trabajo grande ahí que tendrán que hacer desde Tránsito, Protección Civil, todos, es realmente un gran trabajo para eso”.

Como Gobierno Municipal, detalló que son el primer contacto y se encargan de hacer la gestión ya sea con las mismas áreas del Ayuntamiento o con autoridad Estatal o Federal, dependiendo el problema, donde si bien no se encuentran facultados para resolver, si se encargan de dar atención y orientación ante cualquier suceso en donde el turista se vea involucrado.