$!Con inversión de 13.4 millones de pesos Mazatlán arranca plan de modernización en red sanitaria

Un cierre de año con un renovado impulso en materia de infraestructura sanitaria es el que busca tener el Gobierno Municipal de Mazatlán al poner en marcha un plan integral para la modernización de redes de drenaje en 13 calles de la ciudad, con una inversión total de 13.4 millones de pesos.
Así lo dio a conocer la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, durante un recorrido de supervisión de los trabajos que se ejecutan en la calle Manuel Capetillo, del fraccionamiento El Toreo, una de las obras más solicitadas por los vecinos debido a las repetidas fallas en la red hidrosanitaria.
Palacios Domínguez destacó que en este plan de modernización se estarán priorizando zonas de alta concentración poblacional y tránsito vehicular para reducir el riesgo de colapsos y derrames de aguas residuales.
“Tenemos preparado un plan de obras públicas enfocado a modernizar la red sanitaria de diferentes colonias, donde nuestro objetivo es evitar colapsos y fugas de drenaje, atenderlos a tiempo y dejar una red sanitaria más confiable para los vecinos”, dijo.
La Alcaldesa explicó que estas acciones forman parte de un esfuerzo sostenido para rehabilitar la infraestructura subterránea del municipio, cuya antigüedad ha generado problemas recurrentes en diversos puntos del puerto.
Asimismo, señaló que este programa será permanente y responde a la necesidad de atender, con carácter preventivo, aquellas zonas donde la red sanitaria se encuentra más deteriorada.
“Con esto cerraremos este año buscando la rehabilitación de diferentes lugares como esta calle, que fue muy pedida por los vecinos. Debo decir que en esta calle ya habíamos venido dos veces a hacer desazolve, pero era necesaria la obra”, declaró.
“Entonces, estamos haciendo obras como esta para ayudar a que nuestra red sanitaria se mejore”.
Palacios Domínguez mencionó que varias de estas obras estaban incluidas originalmente en el Plan Municipal de Obras 2025, pero conforme avanzó el año se identificaron otras vialidades con urgencias similares, por lo que se decidió ampliar la cobertura del plan.
“Ya llevamos muchas obras como esta a lo largo del año, que ya estaban en el Plan de Obras Municipal 2025, pero vimos necesario agregar nuevas calles y buscamos cómo hemos eficientar el recurso, buscamos hacer el esfuerzo de terminar más calles como esta, que era muy necesario que se hiciera”.
Para la renovación de la calle Manuel Capetillo se renovarán 128 metros lineales de red de atarjeas y 24 descargas domiciliarias bajo la modalidad de Proyecto de Obra Emergente, el cual será supervisado por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.
El resto de las calles contempladas dentro de este plan de obras públicas son la Felipe Ángeles y Batalla de Tierra Blanca, colonia Francisco Villa, la avenida Sinaloa, entre avenida Rafael Buelna y calle Pachuca, Adolfo Sánchez Celis, la calle Arcoiris, entre Arbustos y San Juan, fraccionamiento Palmares, la calle Galeana, entre Teniente Azueta y avenida Aquiles Serdán, en el Centro, así como la avenida Principal, entre callejón Mercurio y vía del ferrocarril, colonia Esperanza.
En el fraccionamiento Infonavit Jabalíes se tienen contemplados los andadores Carlos McGregor y Luis Aguilar, entre andador Manuel Bonilla y Marco A. Arroyo, además del andador Gilberto Owen, entre andador Amado González y Marco A. Arroyo.
Por otro lado, en el fraccionamiento Infonavit Alarcón se trabajará en los andadores Río Mar, entre Halcones y Paseo Arboledas, andador León, entre avenida Delfines y andador Puma, y la avenida Cebras, entre avenida Delfines y avenida Las Garzas, además de la calle Vicente Suárez, entre calle Tercera y Cuarta, de la colonia Constitución.