$!Con inversión superior a $2.5 millones, rehabilitan Parque Ciudades Hermanas en Mazatlán

Con una inversión que superó los 2.5 millones de pesos, el Gobierno Municipal de Mazatlán inauguró de manera oficial este sábado la rehabilitación integral del Parque Ciudades Hermanas, espacio emblemático que busca consolidarse como uno de los principales puntos de convivencia familiar y atractivo turístico del puerto. Durante el acto inaugural, la Presidenta Municipal provisional, Minerva Osuna Zavala, expresó que la recuperación de este parque forma parte de una estrategia para dignificar los espacios públicos y ofrecer tanto a los mazatlecos como a los visitantes una ciudad con mejores áreas recreativas y una imagen urbana renovada. Osuna Zavala señaló que el parque no solo representa un sitio de esparcimiento, sino también un símbolo de la identidad de Mazatlán y de los vínculos de amistad que el municipio mantiene con distintas ciudades del mundo. “Este lugar nació con un propósito noble, el ser el reflejo de la hospitalidad mazatleca, un monumento vivo a los lazos de amistad, cultura y cooperación que nos unen con distintas ciudades del mundo”, expresó.

“Sin embargo, el paso del tiempo y el abandono amenazaron con desdibujar su grandeza. Por eso asumimos el compromiso inquebrantable de rescatar su historia”, agregó. Mencionó que la recuperación de este espacio responde al deseo de mantener en buenas condiciones uno de los lugares con mayor valor paisajístico del puerto, al encontrarse frente al Océano Pacífico y con vistas a las Tres Islas. “Mazatlán es bellísimo. Tenemos un paisaje marino impresionante, las Tres Islas, el Océano Pacífico y este parque tan precioso que estaba un poco olvidado, pero que ahora, gracias a la visión de este gobierno, ya lo tienen aquí para todos los turistas y para todos los mazatlecos”, declaró.

Agradeció el trabajo realizado por las distintas dependencias del Ayuntamiento que participaron en la rehabilitación, al señalar que fue necesario un esfuerzo coordinado para transformar completamente el lugar. “Agradezco mucho a todos los departamentos que estuvieron aquí trabajando porque fue un esfuerzo titánico sacar adelante esta belleza que ustedes tienen aquí”, dijo. Asimismo, expresó que el Parque Ciudades Hermanas forma parte de uno de los corredores turísticos más importantes del Centro Histórico, junto con la Casa del Marino y la explanada Sánchez Taboada, por lo que su rehabilitación fortalece la oferta recreativa del Paseo Claussen.

Además, señaló que los trabajos incluyeron la rehabilitación integral del sistema de alumbrado público, renovación de áreas verdes, colocación de nuevo pasto, reparación del sistema hidráulico, recuperación de los espejos de agua, rehabilitación de infraestructura y diversas acciones destinadas a devolverle la imagen que durante años caracterizó a este espacio. También destacó la instalación de las nuevas letras monumentales, las cuales permitirán que visitantes nacionales e internacionales cuenten con un nuevo punto para fotografías y promoción del destino.

“Lo que hoy entregamos es una transformación integral que devuelve la dignidad y la belleza de nuestra ciudad. Este parque se erige hoy como una parada obligada para el turismo nacional e internacional y, con la instalación de las letras monumentales, quienes nos visiten podrán llevarse un hermoso recuerdo de Mazatlán”, afirmó. El encargado de la Dirección de Obras Públicas, Martín Gallardo Noriega, informó que la rehabilitación se realizó mediante un contrato por un millón 900 mil pesos adjudicado a una empresa especializada en este tipo de proyectos, mientras que una parte importante de los trabajos fue ejecutada directamente por personal del Ayuntamiento. Destacó que participaron cuadrillas de la Dirección de Obras Públicas, Servicios Públicos Municipales e INDEM, lo que elevó la inversión total a poco más de 2.5 millones de pesos. “En el puro contrato fueron un millón 900 mil pesos y, calculando todos los trabajos adicionales que realizamos con el personal del Ayuntamiento, la inversión supera los 2.5 millones de pesos”, comentó.