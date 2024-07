MAZATLÁN._ El proyecto de embellecimiento del camellón central de la Avenida Reforma en Mazatlán, cuya inversión es de 1.2 millones de pesos, no contó con algún estudio del impacto que las jardineras que se construyen podrían tener, sin embargo el Alcalde aseguró que con ellas o sin ellas la inundación no puede evitarse.

“En el caso de las macetas, con macetas y sin macetas se va a inundar ahí es zona inundable, es zona no por flujo, no es que venga y pegue en alguna pared y rebote. Ahí es al revés, es de la laguna hacia atrás. La laguna se va llenando y se va desbordando y va filtrando hacia arriba, no tapa ningún flujo porque no es corrido, está cortada en tramos”, explicó.

“No (contó con) un estudio específicamente, es una zona inundable natural, se va a seguir inundando le pongas lo que les pongas, porque la laguna se reboza cuando ya no puede recibir más. Lo que hace ese punto siempre se ha inundado por esa razón, y no hay nada de vegetación ahí porque todo se quema cuando llueve”, señaló.

González Zatarain dijo que la decisión de hacer estás jardineras elevadas fue precisamente por esa razón, ya que las inundaciones acaban con la vegetación al ras de suelo, además el diseño va a permitir poner pasos seguros en ciertos puntos para crear educación vial y evitar accidentes.

“Entonces qué es lo que hay que hacer, elevar la vegetación y como están diseñadas las jardineras, de tal manera que también la gente que ha ocasionado muchos accidentes que cruza por todos lados, ya tengan que cruzar específicamente por unos pasos que se van a marcar ahí”, mencionó el Edil.

Esos pasos seguros van a permitir que posiblemente los conductores disminuyan la velocidad, porque va a haber señalética, y al ser un cruce permanente buscan encauzar a la gente a que se vaya acostumbrando a cruzar en los lugares que están señalizados, expuso.

Se espera que el nivel del agua no alcance estás nuevas jardineras y la vegetación que se coloqué no se vea afectada en el tiempo de lluvias.

El Alcalde recordó que el problema de la elevación del nivel de agua en esta zona tiene una relación directa con que se construyó en humedales que se fueron rellenando y eso provoca que la laguna se desborde.

“Todas esas zonas de ahí son zonas ganadas al estero. Todas esas zona era un humedal que fueron rellenando, entonces obviamente no tiene remedio ahí, aunque hagas miles de estudios no tiene remedio y lo sabe Conselva porque se permitió en un tiempo que se fueron apropiando esos terrenos que eran vasos reguladores, pero no hay lucha ahí”.

La situación de zonas como la antes mencionada, manifestó el Alcalde, es similar al Centro Histórico y Fraccionamiento Playa Sur, que están sentados en terrenos ganados al mar, por lo tanto son zonas bajas y hagan lo que hagan se van a inundar, ya no cambia su característica, precisó.

Descarta recomendación de Conselva

Descartó que la recomendación de Conselva sobre hacer cunetas para captar agua en los camellones de la ciudad sea viable, ya que aseguró que Mazatlán no lo necesita, pues si se excava, a poca profundidad se encuentra agua.

“Mazatlán no está para captar agua, a Mazatlán si excavas a metro y medio sacas agua. No tienes problema de captación de agua. Aquí se me hace raro que Conselva siendo expertos opinen eso, la captación es arriba, es donde los mantos cargan y donde vas a distribuir, en la zona costera como aquí que son rellenos, qué vas a captar si aquí brota el agua debajo de la tierra”.