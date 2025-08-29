$!Con la aprobación de Cabildo, nace en Mazatlán el Comité de Ciudades Hermanas

Sin la presencia de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, en la sesión extraordinaria de Cabildo de este viernes se aprobó la instalación del Comité de Ciudades Hermanas, el cual busca estrechar lazos de cordialidad con otras entidades a través del intercambio cultural, económico y social.

Presidida por el Secretario del Ayuntamiento Moisés Ríos Pérez, la sesión de Cabildo dio luz verde al nacimiento del nuevo organismo, que busca generar atracción turística y comercial con ciudades hermanas para una mejor relación; así lo explicó Sergio Romero Barrera, quien fue nombrado Secretario Ejecutivo del comité.

Ante la ausencia de Palacios Domínguez, la encargada de realizar la toma de protesta a los miembros del Comité fue la Sindica Procuradora, Minerva Osuna. La aprobación de este nuevo dictamen se anunció como un paso importante para el desarrollo de Mazatlán en cuanto a relaciones exteriores.

Los miembros del comité que rindieron protesta fueron Sergio Romero Barrera como Secretario Ejecutivo; Moisés Ríos como Secretario Técnico; Julio César Ramos como Tesorero, Fernando Mujica y Erick Mandujano como representantes ciudadanos; así como los regidores Martín Ochoa, Rafael Mendoza, Jesser Martínez, Giovanni González y Maribel Chollet.