$!Con la experiencia para dos niños se suma Seguridad Pública a ‘Sé Un Rey Mago’

Entre sirenas apagadas y sonrisas encendidas, la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán se hizo presente durante la campaña ‘Sé Un Rey Mago’ que celebra su edición número 33, organizada por Noroeste, para hacer en realidad el sueño de Dylhan Adrián y Jesús Miguel, quienes anhelan convertirse en policías cuando crezcan y que, este Día de Reyes, vivieron una experiencia que difícilmente olvidarán.

La presencia de los agentes de esta corporación transformó el convivio en un momento especial y lleno de emoción al permitir que los niños convivieran de cerca con quienes representan la seguridad y el servicio a la comunidad.

Tanto Dylhan Adrián, de 6 años, como Jesús Miguel de 8, dejaron ver su emoción al momento en que los elementos de seguridad arribaron al lugar, pues ambos pequeños compartieron a través de sus historias el deseo de algún día poder formar parte de las filas de la policía con el afán de proteger a las personas que más quieren.

Como parte de la experiencia, los elementos de la Secretaría pasearon a los pequeños en las unidades oficiales por el lugar, despertando sonrisas, asombro y un entusiasmo que se reflejó en cada gesto de los pequeños.

De esta manera, Dylhan y Jesús pudieron conocer de primera mano el trabajo que realizan los policías, observar el equipamiento y sentirse, por algunos momentos, parte de la corporación a la que aspiran integrarse en un futuro.