$!Con la inauguración oficial del plantel 37, autoridades dan el banderazo al ciclo escolar 2025-2026 para los Cobaes en Sinaloa

Con la presencia del Gobernador Rubén Rocha Moya, así como del director general de Cobaes, Santiago Insunza y demás funcionarios, este jueves se dio el banderazo oficial al ciclo escolar 2025-2026 para los 127 planteles educativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, que cuenta con una matrícula estatal de 31 mil 500 estudiantes.
Asimismo, la ceremonia también sirvió para inaugurar las instalaciones del Cobaes 37, plantel “Genaro Estrada Félix” de Mazatlán, ubicado ahora en la colonia Villa del Sol. El recinto acaba de recibir una segunda fase de trabajos de construcción, llegando a una inversión total de más de 20 millones de pesos.
“Cuando el doctor Rocha llegó al Gobierno del Estado era un plantel al que se le habían invertido 10 millones de pesos por parte de la administración anterior. Yo le planteé el proyecto al doctor Rocha y de inmediatamente autorizó; fueron dos etapas de construcción de este plantel que hoy cuenta con aulas didácticas, centro de cómputo, laboratorio de ciencias con biblioteca, oficinas administrativas, baños y todas las instalaciones necesarias que requiere un gran plantel”, contó Insunza Cázares.
“Se invirtieron un poco más de 20 millones de pesos de parte del Gobierno del Estado y de los recursos propios del Colegio de Bachilleres para tener hoy este excelente plantel en esta zona de la ciudad, que tiene una alta demanda de estudiantes de bachillerato. Ha sido tanta la demanda del plantel que ya se abrió un grupo en el turno vespertino, con posibilidades de abrir otros más”.
Cabe recordar que este plantel existió en el Paseo Claussen a la orilla del mar anteriormente; sin embargo, por proyectos de la ciudad en administraciones pasadas, fue demolido y estuvieron los estudiantes y trabajadores un par de años deambulando y viviendo de renta en un edificio antiguo en el centro de la ciudad.
Por su parte, el Gobernador Rubén Rocha Moya prometió que los trabajos para el Cobaes 37 no terminarían aquí, pues más adelante estará ayudando en la gestión para remodelación de alumbrado, baños y techos de los salones. En tanto, invitó a los jóvenes a ser personas estudiosas y a respetar la diversidad de sus compañeros en todo momento.
Asimismo, la alumna Melisa Jacqueline Lizárraga realizó un discurso a nombre de sus compañeros y compañeras, en el que contó como fue testigo del crecimiento de este plantel; los sacrificios que se hicieron y la lucha y el apoyo que se necesitó para levantar una escuela que hoy beneficia a cientos de jóvenes.
“Hace algunos años parecía un imposible recuperar lo que nos fue arrebatado, pero hoy gracias al compromiso y el trabajo de nuestro Gobernador, así como la determinación de nuestro director general, se nos hace recibir este hermoso plantel y sus instalaciones completamente nuevas. En mí recorrido por estos ya casi 3 años en el plantel, he sido testigo del trabajo gradual y constante que se ha realizado en beneficio a todos nosotros, principalmente no se entregaron aulas y espacios comunes”, dijo Lizárraga Valdez.
En la ceremonia participaron la Banda de Guerra y Escolta de Cobaes 39 con los honores a la bandera; el director de Cobaes 37, Santiago Jacobo, la Alcaldesa Estrella Palacios, la secretaria de SEPyC, Gloria Imelda Félix, el director de ISIFE, Hugo Echave Meneses, entre otros invitados más.