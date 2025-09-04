$!Con la inauguración oficial del plantel 37, autoridades dan el banderazo al ciclo escolar 2025-2026 para los Cobaes en Sinaloa

Con la presencia del Gobernador Rubén Rocha Moya, así como del director general de Cobaes, Santiago Insunza y demás funcionarios, este jueves se dio el banderazo oficial al ciclo escolar 2025-2026 para los 127 planteles educativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, que cuenta con una matrícula estatal de 31 mil 500 estudiantes.

Asimismo, la ceremonia también sirvió para inaugurar las instalaciones del Cobaes 37, plantel “Genaro Estrada Félix” de Mazatlán, ubicado ahora en la colonia Villa del Sol. El recinto acaba de recibir una segunda fase de trabajos de construcción, llegando a una inversión total de más de 20 millones de pesos.

“Cuando el doctor Rocha llegó al Gobierno del Estado era un plantel al que se le habían invertido 10 millones de pesos por parte de la administración anterior. Yo le planteé el proyecto al doctor Rocha y de inmediatamente autorizó; fueron dos etapas de construcción de este plantel que hoy cuenta con aulas didácticas, centro de cómputo, laboratorio de ciencias con biblioteca, oficinas administrativas, baños y todas las instalaciones necesarias que requiere un gran plantel”, contó Insunza Cázares.

“Se invirtieron un poco más de 20 millones de pesos de parte del Gobierno del Estado y de los recursos propios del Colegio de Bachilleres para tener hoy este excelente plantel en esta zona de la ciudad, que tiene una alta demanda de estudiantes de bachillerato. Ha sido tanta la demanda del plantel que ya se abrió un grupo en el turno vespertino, con posibilidades de abrir otros más”.