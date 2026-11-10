$!Con la mira en más turismo e ingresos para el puerto en el 2027, inauguran el encuentro Fiesta Amigos Mazatlán

Con el objetivo de convertir las negociaciones turísticas en reservaciones, empleos e ingresos para los negocios locales durante 2027, fue inaugurada la edición 29 del encuentro del sector turismo Fiesta Amigos de Mazatlán 2026, que tiene lugar en el Mazatlán International Center. Durante la ceremonia inaugural, la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, informó que este encuentro contempla 912 citas de negocios y la participación de 150 asistentes y más de 60 empresas, entre socios comerciales y representantes de la cadena turística local. Sosa Osuna destacó que el propósito de estas negociaciones es que sus resultados alcancen a los distintos prestadores de servicios que dependen de la llegada de visitantes al puerto. “Porque detrás de cada acuerdo comercial hay oportunidades para un hotel, un restaurante, un guía, un transportista, un negocio local, nuestras comunidades, pueblos mágicos y señoriales que se encuentran cerca de Mazatlán”, declaró.





“Ese es el sentido de nuestro esfuerzo, que el turismo genere empleo, ingresos y contribuya al bienestar de las familias”, agregó. La agenda reúne a mayoristas, operadores turísticos, hoteleros y representantes de líneas aéreas de México, Estados Unidos y Canadá, quienes buscarán establecer acuerdos para fortalecer las ventas del cierre de 2026 y generar nuevas oportunidades para el próximo año. La Secretaria de Turismo señaló que las reuniones permitirán sentar las bases para incrementar la producción de paquetes vacacionales, los cuartos noche y el tráfico de pasajeros aéreos y terrestres durante 2027, por lo que se busca fortalecer la relación entre quienes ofrecen hospedaje y servicios en Mazatlán y las empresas que comercializan el destino en los mercados nacionales e internacionales. “Fiesta Amigos nos permite sentarnos a trabajar con nuestros aliados comerciales, escuchar sus propuestas y presentarles una oferta turística que puedan llevar a sus mercados. Aquí se generan acuerdos que después se convierten en reservaciones, nuevos productos y más visitantes y turistas para nuestro puerto”, comentó. La promoción y la conectividad seguirán siendo parte del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento y el sector empresarial, expuso, para ampliar las oportunidades de comercialización del destino.





En representación del Gobierno Municipal, estuvo presente Alí René Zamudio Garza, Secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca, quien reiteró la disposición de la administración para trabajar con las empresas turísticas y fortalecer la competitividad del puerto. “La coordinación entre la Secretaría de Turismo, el sector hotelero, las empresas turísticas y los distintos actores de nuestra industria demuestran algo muy importante. La promoción de Mazatlán es una tarea que construimos juntos”, dijo. Como parte de su presentación ante los socios comerciales, Sosa Osuna expuso las acciones de promoción que se realizan con aerolíneas, plataformas de reservaciones, mayoristas y agentes de viajes para respaldar la venta del destino. De esta forma, explicó que, además de las campañas digitales y la participación en ferias, se han desarrollado actividades de promoción y venta directa con hoteles en ciudades como Monterrey y Querétaro, con la intención de llegar a los potenciales viajeros. Además, destacó la apuesta por los congresos, las convenciones y los eventos deportivos como vías para atraer visitantes y generar consumo de hospedaje, alimentos, transporte y otros servicios. Asimismo, señaló que se prepara otro encuentro con organizadores de congresos, convenciones y viajes de incentivos para 2027, con el propósito de ampliar las oportunidades del puerto en el turismo de reuniones. Sobre la capacidad para recibir visitantes, Sosa Osuna informó que Mazatlán cuenta con más de 256 hoteles y más de 14 mil habitaciones, además de 16 establecimientos hoteleros en construcción. “Hay que hacer presencia de marca con el cliente directo. Entonces, a raíz de esto, de la escucha de ustedes, es que empezamos con este proceso, en donde vamos directamente a diferentes destinos”, manifestó.



