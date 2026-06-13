Con limpieza de canales, refugios temporales y cárcamos pluviales, Mazatlán se dice listo para encarar la temporada de lluvias

Ante el arribo de las primeras precipitaciones de la temporada, el Gobierno de Mazatlán confirmó estar preparado para atender los efectos de las lluvias mediante labores preventivas que incluyen la limpieza de canales pluviales, instalación de refugios temporales y el funcionamiento de cárcamos para mitigar inundaciones.

Lo anterior fue informado por la Alcaldesa Estrella Palacios, quien aseguró que el municipio mantiene un programa intensivo de desazolve de canales, con una meta de intervenir 56 kilómetros de cauces pluviales, de los cuales ya se han limpiado alrededor de 40 kilómetros.

“Hemos estado haciendo un programa de limpieza de canales. Estamos intensificando todos los trabajos para poder terminar a tiempo. Vamos a meter una licitación porque los últimos canales son los más grandes y extensos, por lo que se limpiarán con el equipo necesario”, señaló Palacios Domínguez.

La Presidenta Municipal destacó que el municipio ya cuenta con su Consejo Municipal de Protección Civil instalado y trabaja de manera coordinada con el Consejo Estatal en sesión permanente, con el objetivo de actuar acertadamente ante cualquier fenómeno meteorológico que pudiera afectar al puerto.

“Todo lo que tiene que ver con las lluvias se anticipa, se hace el trabajo de prevención, el trabajo de acción y de remediación. Entonces, todos estos factores ya están debidamente preparados en nuestro programa y tenemos ocho refugios temporales; son cuatro refugios en la zona rural y cuatro en la zona urbana”.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil y seguir las recomendaciones durante las lluvia intensas, entre las que destacan el evitar salir de casa cuando las precipitaciones sean fuertes, así como mantener alejados a niños y niñas de los canales pluviales.

“Hay que cuidar mucho a los niños, a las niñas, que no se acerquen a los canales pluviales y sobre todo no tirar basura, ya eso nos ayuda muchísimo en los espacios públicos, en las alcantarillas y en los canales, porque de esta manera podemos mitigar las inundaciones”.

Resaltó demás que este 2026 Mazatlán enfrenta la temporada de lluvias con mejores condiciones gracias al cárcamo pluvial de Conapesca, en Zona Dorada, una obra impulsada por el gobierno del Estado con una inversión cercana a los 80 millones de pesos que ya fue puesta a prueba durante el año pasado.

Finalmente, exhortó a la población a reportar cualquier emergencia a través del número 911 para recibir ayuda de las autoridades y cuerpos de rescate que operan en Mazatlán, como lo son PC, Escuadrón de Salvamento Acuático y Policía Municipal.