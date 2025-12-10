$!Con más de 1,800 familias beneficiadas, concluye Gobierno de Mazatlán entrega de programas Peso a Peso y Más Bienestar

Con un impulso significativo en su política social concluyó el Gobierno de Mazatlán la última entrega de apoyos de los programas Peso a Peso del Bienestar y Más Bienestar para Tu Hogar, iniciativas que se han consolidado como referente en la administración municipal por su alcance e impacto directo en los hogares mazatlecos. Durante el acto protocolario realizado en la Plazuela República, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez expresó que estos programas han permitido fortalecer la economía doméstica, con resultados provenientes del trabajo coordinado entre la ciudadanía y el Gobierno. “Estos programas se han convertido en un emblema de esta administración, porque nos permiten mantener cercanía con la gente y apoyar a quienes más lo necesitan”, expresó.

“Este Gobierno se ha propuesto ser humanista, sensible y cercano, y por eso cada apoyo entregado representa un compromiso cumplido con las familias mazatlecas”, agregó. Durante esta última jornada del programa Peso a Peso del Bienestar, se otorgaron 164 apoyos a familias de Mazatlán, de los cuales 99 recibieron materiales de construcción y 70 electrodomésticos como lavadoras, refrigeradores, abanicos y otros bienes del hogar. Además, gracias a la ampliación aprobada por Cabildo, se distribuyeron mil 185 bultos de cementos, 359 de mortero, 6 mil 695 piezas de bloc de construcción, registrando una inversión aproximada de 627 mil pesos en material de construcción y 313 mil 313 en electrodomésticos.

De esta forma, el programa cerró el año con una inversión de 8 millones 651 mil 360 pesos ejercidos a lo largo del 2025, quedando pendiente el apoyo para cerca de 10 familias adicionales para cerrar el recurso destinado. En lo que respecta al programa Más Bienestar para tu Hogar, se hicieron entrega de tinacos con capacidad de entre mil 100 y 3 mil litros, acumulando alrededor de 420 tinacos otorgados durante el año. En este sentido, la Alcaldesa anunció que para el 2026 se continuará reforzando este tipo de programas, incluyendo la colaboración con la Congregación Mariana Trinitaria AC, después de los resultados obtenidos en donde el municipio cerró con una inversión social de más de 8.6 millones de pesos y más de mil 810 familias beneficiadas.