$!Con más de 2 mil pasajeros, llega a Mazatlán el Norwegian Jade

El crucero Norwegian Jade llegó este miércoles a Mazatlán con más de 2 mil pasajeros.

Procedente de Puerto Vallarta y con destino a Los Cabos, el navío Norwegian Jade atracó esta mañana en el puerto con 2 mil 311 pasajeros y mil 18 tripulantes a bordo.

El arribo del crucero reactiva la actividad turística a mitad de la semana en diversos giros de servicios de Mazatlán.