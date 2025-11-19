$!Con más de 2 mil pasajeros, llega a Mazatlán el Norwegian Jade

El crucero Norwegian Jade llegó este miércoles a Mazatlán con más de 2 mil pasajeros.
Procedente de Puerto Vallarta y con destino a Los Cabos, el navío Norwegian Jade atracó esta mañana en el puerto con 2 mil 311 pasajeros y mil 18 tripulantes a bordo.
El arribo del crucero reactiva la actividad turística a mitad de la semana en diversos giros de servicios de Mazatlán.
Los visitantes bajan a disfrutar de las playas, conocer del malecón, recorrer la zona histórica y son atendidos por transportistas, guías de turistas, restauranteros, comerciantes y artesanos.
El arribo del crucero Norwegian Jade es el noveno de 18 programados en el itinerario para el mes de noviembre.