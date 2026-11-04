$!Con más de 4 mil pasajeros arriba al puerto el crucero Norwegian Encore

De esta forma, la escala del Norwegian Encore se suma a las del Koningsdam y Discovery Princess, que arribaron el martes con 6 mil 13 pasajeros en conjunto, por lo que con las tres embarcaciones, el acumulado asciende a 10 mil 63 pasajeros, además de sus respectivas tripulaciones.

La Secretaría de Turismo de Sinaloa informó mediante un comunicado que la llegada de estas embarcaciones representa una derrama económica estimada en más de 16 millones de pesos en lo que va del mes.

El crucero Norwegian Encore llegó este miércoles 4 de octubre a Mazatlán con un total de 4 mil 50 pasajeros y mil 618 tripulantes, acumulando tres arribos turísticos para el puerto y más de 10 mil cruceristas durante los primeros cuatro días de noviembre.

Durante su estancia, los visitantes recorrieron los principales atractivos turísticos que el destino tiene para ofrecer, como lo es el Centro Histórico, así como la franja costera, desde el Paseo Olas Altas hasta la Zona Dorada.

Además, los cruceristas visitaron espacios como el Cerro del Vigía, el Paseo del Centenario, el Paseo Claussen y el Faro en el Cerro del Crestón, para disfrutar de las vistas que ofrecen estos lugares.

Otro de los puntos recorridos por los turistas La Plazuela República, el Mercado José María Pino Suárez y El Clavadista.

En el caso del Norwegian Encore, su catálogo de excursiones en Mazatlán contempla también un recorrido que comienza con un traslado en auriga y continúa a pie por calles del Centro Histórico, con visitas a la Catedral de la Inmaculada Concepción, la Plazuela Machado y al Teatro Ángela Peralta.

En el caso de la Zona Dorada, esta también figura en los recorridos, con tiempo destinado a compras de artesanías, productos locales, así como la visita a restaurantes y comercios.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo estatal, la llegada de cruceristas genera demanda de servicios de transporte público y privado, recorridos guiados, alimentos y compras en establecimientos locales.

Por tal motivo, la dependencia señaló que el beneficio económico también alcanza a comunidades cercanas al puerto, donde grupos de visitantes tienen la oportunidad de conocer la historia, las tradiciones y la gastronomía de la región.

De esta forma, a través de estos recorridos, la actividad de cruceros conecta los atractivos de la ciudad con la oferta cultural y gastronómica de las localidades vecinas, ampliando las oportunidades de ingreso para sus prestadores de servicios.