$!Con más de 4 mil pasajeros, llega a Mazatlán el Norwegian Bliss

El navío que recorre la Riviera Mexicana, incluye en su recorrido a Mazatlán por sus diferentes paseos por el malecón de Mazatlán, el más largo de la ruta, el escalar el Faro o navegar por las Tres Islas frente a la costa.

De la naviera Cruise Line, visita la ciudad con más de 4 mil pasajeros a bordo.

Las caminatas hacia el Centro Histórico también son consideradas, para una visita breve a la Catedral, el Mercado, antes de hacer una parada en la glorieta Sánchez Taboada, frente al mar, para ver a los clavadistas, o visitar la Zona Dorada para hacer compras o pasar una estancia en algún hotel.

Para la naviera, Mazatlán es considerado atractivo porque ofrece a sus pasajeros en tierra diversión y aventura incluyendo paseos por la ciudad, tirolesa, buceo, comida, el acuario, museo de la ballena y mucho más, donde los prestadores de servicios se benefician del turismo de cruceros.

Pero, principalmente uno de los atractivos es la cercanía con zonas de playa para disfrutar una buena jornada.

La naviera en su trayecto promueve los puertos mexicanos de Vallarta, Cabos y Mazatlán para descubrir las antiguas tradiciones y las ciudades de la Riviera Mexicana a bordo del Norwegian Bliss.

El buque tiene rutas por Alaska y ofrece itinerarios a lugares con experiencias para ver glaciares, por el Caribe, además de la Riviera Mexicana.

El barco fue reacondicionado en 2025.