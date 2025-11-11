$!Con más de 4 mil pasajeros y tripulantes, llega a Mazatlán el crucero Royal Princess

Se trata del buque número 85 de los arribos registrados en lo que va del año en Mazatlán.

Trae a bordo más de 4 mil pasajeros y tripulantes, quienes durante su estancia, los cruceristas disfrutarán de diversos recorridos por la ciudad a bordo de turibuses, vans, taxis o las tradicionales “pulmonías”, desde donde podrán conocer de lo más emblemático que ofrece Mazatlán.

Además, tienen la oportunidad de explorar tanto los principales puntos turísticos de la ciudad como algunas zonas rurales.