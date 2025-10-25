$!Con más de 400 vacantes, celebran en Mazatlán la Feria Nacional del Empleo para Grupos Vulnerables

MAZATLÁN._ Con un enfoque dirigido a la inclusión laboral y el desarrollo social en el puerto, se llevó a cabo la Feria Nacional del Empleo para Grupos Vulnerables en Mazatlán, donde se ofrecieron más de 400 vacantes en distintas áreas de trabajo. El evento reunió a 35 empresas que ofertaron oportunidades laborales en áreas como hotelería, servicios, administración, comercio e industria, con sueldos de hasta 35 mil pesos mensuales.









Así lo dio a conocer la directora general del Servicio Estatal del Empleo en Sinaloa, Abril Vega Araiza, quien expresó la importancia de realizar este tipo de eventos para visibilizar a los grupos vulnerables y brindarles una oportunidad para crecer profesionalmente. “Esta feria se realiza con el propósito de acercar oportunidades laborales a quienes más lo necesitan y a quienes se enfrentan a mayores retos para su inclusión en el mercado laboral”, comentó. “Nuestro objetivo es claro y sigue siendo el impulsar la inclusión laboral y promover un desarrollo con sentido social para todos y todas”. Vega Araiza comentó que, aunque la feria tiene un enfoque en personas con alguna barrera para su inclusión laboral, también ofreció oportunidades para el público en general.







