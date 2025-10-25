$!Con más de 400 vacantes, celebran en Mazatlán la Feria Nacional del Empleo para Grupos Vulnerables

MAZATLÁN._ Con un enfoque dirigido a la inclusión laboral y el desarrollo social en el puerto, se llevó a cabo la Feria Nacional del Empleo para Grupos Vulnerables en Mazatlán, donde se ofrecieron más de 400 vacantes en distintas áreas de trabajo.
El evento reunió a 35 empresas que ofertaron oportunidades laborales en áreas como hotelería, servicios, administración, comercio e industria, con sueldos de hasta 35 mil pesos mensuales.
Así lo dio a conocer la directora general del Servicio Estatal del Empleo en Sinaloa, Abril Vega Araiza, quien expresó la importancia de realizar este tipo de eventos para visibilizar a los grupos vulnerables y brindarles una oportunidad para crecer profesionalmente.
“Esta feria se realiza con el propósito de acercar oportunidades laborales a quienes más lo necesitan y a quienes se enfrentan a mayores retos para su inclusión en el mercado laboral”, comentó.
“Nuestro objetivo es claro y sigue siendo el impulsar la inclusión laboral y promover un desarrollo con sentido social para todos y todas”.
Vega Araiza comentó que, aunque la feria tiene un enfoque en personas con alguna barrera para su inclusión laboral, también ofreció oportunidades para el público en general.
Asimismo, destacó que en lo que va del año, más de 200 personas vulnerables, entre las que destacan adultos mayores y personas con alguna discapacidad, han sido vinculadas a empleos formales en Sinaloa gracias a este tipo de programas.
“Buscamos reflejar esa visión de ver más allá de los paradigmas tradicionales al momento de hacer reclutamiento, porque el talento está en todas partes, solo hay que darse la oportunidad de verlo donde no lo esperábamos”, declaró.
Durante esta feria, además de ofrecer vacantes laborales, también hubo servicios complementarios y talleres para buscadores de empleo, a cargo de distintas instituciones aliadas como el Centro Regional de Justicia para las Mujeres, la Coordinación de la Comunidad LGBT+ en Mazatlán, el DIF Municipal, el Instituto de las Mujeres, entre otros.
Estas dependencias brindaron orientación, información y servicios que fortalecen las oportunidades de empleo y el desarrollo integral de quienes asistieron.
Finalmente, Vega Araiza compartió que durante esta feria se contó con una respuesta positiva por parte de personas pertenecientes a grupos vulnerables, así como también una creciente confianza por parte de las empresas por participar en estos eventos.
Además, recordó que la atención a quienes buscan empleos no se limita a las ferias, ya que durante todo el año en las oficinas del Servicio Estatal del Empleo se ofrece un acompañamiento cercano y personalizado.