Con más reservaciones y vuelos de invierno, espera Sectur mayor actividad turística para Mazatlán

Con el inicio de los vuelos de la temporada invernal y reservaciones hoteleras entre 10 y 15 por ciento por encima del año pasado para el último trimestre, Mazatlán prevé una mayor actividad turística al cierre de 2026, a la que se suma la llegada de cruceros, que durante octubre dejaría una derrama estimada de 84 millones de pesos.

Así lo informó Mireya Sosa Osuna, titular de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, quien señaló que a partir del 25 de octubre comenzarán las operaciones de temporada desde Edmonton, Calgary y Vancouver, a las que se incorporarán conexiones con otras ciudades canadienses.

Entre los destinos, Sosa Osuna mencionó Saskatoon, Regina, Montreal, Toronto y Quebec, mientras que para el 15 de diciembre está previsto el inicio del vuelo desde Minneapolis, Estados Unidos, operado por Sun Country.

“Viene muy buena temporada, temporada invernal a partir del 25 de octubre, que vienen tres vuelos: Edmonton, Calgary y Vancouver. A partir de ahí viene el resto de las nuevas rutas canadienses, que son Saskatoon, Regina, Montreal, Toronto, Quebec, y por ahí nos falta una”, comentó.

La funcionaria señaló que Mazatlán cuenta con nueve rutas directas desde Canadá y seis desde Estados Unidos, conectividad que durante el invierno favorece una mayor presencia de visitantes internacionales.

En este sentido, explicó que, aunque el turismo nacional representa habitualmente el principal mercado del puerto, en esta temporada aumenta la participación de viajeros extranjeros, particularmente canadienses que adquieren paquetes de vuelo y hospedaje.

“Normalmente, efectivamente, para Mazatlán es principalmente nacional; sin embargo, en esta temporada cambia. Hay un cambio en donde también tenemos un gran porcentaje internacional y eso es gracias a la conectividad aérea, a las nueve rutas que tenemos directas de Canadá, a las seis rutas de Estados Unidos”, dijo.

En ese segmento, indicó, los hoteles todo incluido se encuentran entre los principales beneficiados por la forma en que se comercializan las vacaciones hacia el destino.

Sobre las expectativas de alojamiento, Sosa Osuna señaló que las reservaciones futuras para octubre, noviembre y diciembre presentan incrementos de entre 10 y 15 por ciento, dependiendo del mes, respecto de lo registrado a la misma fecha del año anterior.

“Actualmente el pacing contra el año pasado vamos arriba. El pacing es cómo vamos ahorita en reservaciones, en libros al futuro, a la misma fecha del año pasado. Entonces vamos arriba contra el año pasado en reservaciones futuras”, declaró.

Además, añadió que, de acuerdo con las conversaciones sostenidas con las dos asociaciones de hoteles, esperan superar el 70 por ciento de ocupación durante los próximos puentes vacacionales.

La conectividad aérea y la realización de actividades como el Ciclotour y el Maratón forman parte de los factores que, según la titular de Sectur, favorecen estas previsiones.

Se suma al panorama el turismo de cruceros

Sosa Osuna mencionó que Mazatlán acumulaba un total de 10 arribos durante lo que va de octubre, con 31 mil 451 pasajeros, y la expectativa era concluir el mes con 15 embarcaciones y una derrama económica estimada de 84 millones de pesos.

“Del 1 de octubre al día de hoy llevamos 10 arribos con 31 mil 451 cruceristas y, en lo que falta del mes, vamos a cerrar con 15 cruceros”, informó.

En este sentido, comentó que en el acumulado anual, el puerto había recibido 107 cruceros con más de 390 mil pasajeros y una derrama económica de 624 millones de pesos.

De esta forma, la secretaria agregó que mantienen acciones de promoción del destino y comunicación con el sector turístico para fortalecer la llegada de visitantes durante los últimos meses del año.