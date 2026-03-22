$!Con mega limpieza y otra actividades, celebra Conselva el ‘Picnic en el Río Presidio’

En el marco del Día Mundial del Agua, la organización Conselva, Costas y Comunidades celebró la quinta edición del Picnic en el Río Presidio, una actividad que contó con una mega limpieza de basura en los alrededores del arroyo de Villa Unión, así como actividades y talleres recreativos. Con una participación de más de 300 jóvenes voluntarios de diversos plantel del puerto, el evento arrancó con la clásica limpieza en la zona, donde varias brigadas se turnaron para recolectar residuos y desperdicios; logrando un total de 960 kilos de basura en 93 costales llenos. A pesar del intenso sol que cubrió a Mazatlán este domingo, los participantes no dudaron en sumarse a la actividad en busca de concientizar a sus compañeros sobre el cuidado de los ecosistemas naturales, ríos y costas en la ciudad, los cuáles son vitales para especies animales, plantas y seres humanos.









Tras la limpieza, Conselva montó carpas en las que se realizaron actividades especiales a cargo de la Sociedad Astronómica Mazatleca; Bird Watching Mazatlán; Interacción Luciérnaga; Sirenas Negras, Arte Sandú con Cecilia Sánchez Duarte, Consejo Ecológico de Mazatlán Cema A.C., entre otras. Asimismo, también se llevó a cabo un círculo de dibujo en el que los estudiantes pudieron practicar su arte y creatividad; mientras que algunos voluntarios realizaron presentaciones de poesía y música en un entorno natural, lo que permitió un ambiente de compañerismo y relajaciones para los presentes.









Por su parte, Sandra Guido, directora de Conselva, resaltó la importancia de volver a celebrar el Picnic en el Río Presidio junto a una buena cantidad de estudiantes, quienes son el futuro del estado para seguir cuidando las costas, los ríos y las comunidades que albergan dichos ecosistemas. “El Picnic en el río es una celebración mundial que tiene que ver con el llamado a la ciudadanía para que reconozcamos el estado en qué están nuestros ríos, que son las venas del planeta, y que hoy en día muchos de ellos se encuentran en gravísimos problemas. Por supuesto el río Presidio no es la excepción”, indicó Guido Sánchez.







