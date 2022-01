Con o sin consulta, Salud estatal decidirá si se realiza el Carnaval de Mazatlán, dice Secretaria de Turismo

Con o sin consulta serán las autoridades de salud quienes decidan si se realizará o no el Carnaval de Mazatlán este año, afirmó María del Rosario Torres, titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado.

“Al final de cuentas quienes van a decidir serán las autoridades de sanidad, las autoridades de salud, y yo estoy segura que el Presidente Municipal va a tomar las mejores decisiones y no arriesgar la salud de los mazatlecos, los sinaloenses y la gente en general”, sostuvo.

“Es difícil, lo entiendo, el tema de la economía, la inversión, lo que significa el carnaval para el turismo, pero también el tema de salud, y yo, no es un tema de discurso nada más, nosotros lo dijimos en Europa, nosotros cuidamos a nuestros locales, pero también debemos de cuidar a los turistas”, agregó.

La titular de la Secretaría de Turismo dijo también que es bueno el ejercicio del Alcalde de realizar una consulta ciudadana, sólo para ver qué es lo que quiere la gente de Mazatlán, pero quienes deben de decidir el futuro del carnaval, son las autoridades de salud y sanitarias.

“Son las autoridades correspondientes las que tendrán que decidir sobre si es conveniente o no en el momento que son las fechas programadas para llevar a cabo esta máxima fiesta del carnaval, y bueno, hay que confiar en que se tomen las mejores decisiones”, subrayó.

“Eso le va a dar a lo mejor al Presidente Municipal tener una radiografía de qué opinan los ciudadanos de querer llevar a a cabo el Carnaval o no, al final de cuentas, el método no va a determinar si se lleva o no se lleva a cabo el Carnaval, pero sí qué opinan los ciudadanos”, añadió.