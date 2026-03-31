$!Con ocupación total recibe Mazatlán su primer vuelo oficial desde Guadalajara

En medio de un ambiente festivo y al ritmo de la banda sinaloense, este martes arribó oficialmente el primer vuelo de la ruta Guadalajara Mazatlán de la aerolínea Volaris en el Aeropuerto Internacional de Mazatlán General Rafael Buelna, consolidado como una nueva opción de conectividad aérea para el destino. Proveniente de la capital jalisciense, el vuelo XAVRO1406 arribó al puerto con una ocupación total, dejando ver la alta demanda que ha registrado en esta conexión desde el inicio de sus operaciones, el pasado 29 de marzo. La recepción de la aeronave estuvo encabezada por la Secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, junto a autoridades municipales, representantes de la aerolínea y directivos del Grupo Aeroportuario del Centro Norte, quienes participaron en el tradicional corte del listo.

Durante el evento, Sosa Osuna comentó que la respuesta del mercado para esta nueva ruta ha sido positiva, destacando que los vuelos han mantenido niveles de ocupación elevados desde su arranque. “Estamos muy contentos de darle la bienvenida a este primer vuelo de la ruta Guadalajara–Mazatlán de Volaris, que llegó completamente lleno. Es una extraordinaria noticia que en estas primeras semanas la ocupación esté alrededor del 95 por ciento y prácticamente llegue al 100 por ciento”, comentó. Expresó que aunque la ruta comenzó operaciones días atrás, este martes se realizó el acto inaugural formal, en el que incluso viajaron directivos de la propia aerolínea, quienes constataron la alta demanda del servicio.

Asimismo, detalló que la ruta opera con tres frecuencias semanales los días martes, jueves y domingo, con salida desde Guadalajara a las 10:20 horas y desde Mazatlán a las 11:09 horas, destacando que el desempeño de la ruta será evaluado durante un periodo aproximado de seis meses, con la intención de incrementar las frecuencias en caso de mantenerse la tendencia positiva. “Esta ruta representa una gran oportunidad para conectar el destino de playa con Guadalajara y viceversa. Vamos a seguir impulsando esta conexión y posicionándose en el mercado de Jalisco con el apoyo de medios y operadores turísticos”, declaró. “La ruta será evaluada en un periodo aproximado de seis meses para analizar la posibilidad de aumentar frecuencias, por lo que somos muy optimistas gracias a los resultados que hemos visto hasta ahora y por la información que nos ha compartido la propia aerolínea”, añadió.

En lo que respecta a la estrategia comercial, Sosa Osuna señaló que el lanzamiento de la ruta incluyó tarifas promocionales desde 29 pesos más impuestos, lo que contribuyó a incentivar la demanda en los primeros días, aunque reconoció que los precios han comenzado a ajustarse debido al nivel de ocupación registrado. Por otro lado, destacó que como parte de las acciones de promoción, se recibió a un grupo de medios de comunicación, operadores turísticos y agentes de viajes provenientes de Guadalajara, los cuales participarán en recorridos y capacitaciones en el destino, con el objetivo de fortalecer su posicionamiento en el mercado occidental del país. Sosa Osuna destacó que esta nueva conexión aérea no solo facilita el arribo de visitantes, sino que también impulsa el desarrollo económico, la inversión y el intercambio cultural entre ambas ciudades, además de fortalecer segmentos como el turismo de salud, educativo y familiar.

Una conexión clave rumbo al Mundial Mireya Sosa Osuna también mencionó que esta ruta ha permitido que Mazatlán consolide su conectividad con las ciudades claves del país, que serán sedes en la próxima Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, lo que representa una oportunidad estratégica para la atracción de turismo en los próximos años. “Estamos muy contentos por ya estar conectados con las tres sedes mundialistas. El 11 de junio es el partido de inauguración del Mundial y estamos preparados ya con varias activaciones, tanto en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, precisamente para jalar a los visitantes y turistas que estén”, dijo.