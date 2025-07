Con operativos de proximidad buscan fortalecer vigilancia en escuelas de Mazatlán en vacaciones

MAZATLÁN._ Ante el incremento en robos y actos delictivos en las escuelas de Mazatlán durante el periodo vacacional, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal llamó a vecinos a mantenerse vigilantes y colaborar con la autoridad para evitar este tipo de situaciones.

El titular de la dependencia, Jaime Othoniel Barrón Valdez, aclaró que la labor preventiva en este tipo de casos es responsabilidad exclusiva de las autoridades, negando que se esté delegando dicha función a la ciudadanía o comités de vigilancia.

Sin embargo, externó que la colaboración ciudadana es fundamental para poder fortalecer esos trabajos de prevención, considerándola como un apoyo y no como una sustitución a las funciones oficiales

“Que no se malentienda esta parte es muy importante. La colaboración a la que yo me refiero es a un apoyo, pero ellos no hacen esa labor (de prevención). La función de seguridad es exclusiva de la aurotidad”, dijo.

“Pero es importante que los ojos, que están en todas partes, nos puedan ayudar y colaborar, no es que lleguemos y le digamos a la gente ‘cuiden ustedes a la escuela’ y nos vamos”.

Barrón Valdez destacó que la estrategia de proximidad con la comunidad ha sido una de las herramientas más exitosas para mantener la seguridad en las colonias y se puede trasladar a las escuelas.

Esto, debido a que permite tener un trabajo más coordinado donde las autoridades dirigen las acciones y la ciudadanía aporta información de gran utilidad.

Finalmente, el Secretario de Seguridad Pública Municipal mencionó que la intención de estos operativos y acercamientos es que la presencia de los cuerpos de seguridad se perciban con mayor claridad en las comunidades, generando confianza y tranquilidad en la población.