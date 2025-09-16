$!Con orgullo patrio y un ambiente festivo celebran desfile por la Independencia de México en Mazatlán

En un ambiente lleno de orgullo y fervor patrio, cientos de mazatlecos salieron a disfrutar del tradicional desfile cívico-militar conmemorativo al 215 aniversario del inicio de la Independencia de México, durante la mañana de este martes 16 de septiembre. Con la participación de 23 contingentes entre militares, instituciones civiles e instituciones educativas, tuvo lugar este evento con el propósito de rendir homenaje a los héroes nacionales que marcaron el rumbo de la historia al entregar su vida por la libertad y soberanía de la nación, en un trayecto que inició desde el Monumento al Pescador hasta la avenida Quirino Ordaz Coppel







El desfile arrancó con la participación inicial del grupo de personas con capacidades diferentes y adultos mayores pertenecientes al Sistema DIF Municipal, así como del Club Abuelo, quienes, con sus vestimentas con toques patrios, le pusieron de entusiasmo y unidad a la celebración. A continuación, se incorporaron los contingentes militares, integrados por el Ejercito Mexicano, Guardia Nacional, Escuela Náutica Mercante de Mazatlán, Policía Estatal y Policía Municipal, marcharon con disciplina y solemnidad, refrendando su compromiso con la seguridad y la protección ciudadana. Posteriormente, las instituciones civiles como la Coordinación de Protección Civil, Bomberos Voluntarios de Mazatlán, el Escuadrón de Salvamento Acuático y grupo Cobras Rescate, realizaron su recorrido, exhibiendo los vehículos y equipos de rescate que utilizan para brindar resguardo.







El desfile prosiguió con la participación de diversas instituciones educativas, entre las que se encontraban los Planteles de Cobaes 38, Cobaes 36, Cobaes 35, Cobaes 27 y Cobaes 97, así como Amigos del Ejército, Instituto Cultural de Occidente, Escuela Secundaria General 2 Leyes de Reforma, Conalep 1, Conalep 2 y la Escuela Secundaria General 6 Cuauhtémoc. Cada uno de los contingentes aportó una muestra de compromiso de la juventud, con la identidad nacional y los valores cívicos, desfilando los estudiantes con orgullo, orden y disciplina. A lo largo del paseo costero cientos de familias Mazatlán se dieron cita desde temprana ahora para presenciar el paso de los contingentes donde niños, jóvenes y adultos vibraron al ritmo de las bandas de guerra y disfrutaron de un ambiente de civismo y unión social.









Con esta gran asistencia ciudadana, y bajo un ambiente de respeto, los símbolos patrios culminó este tradicional desfile que año con año mantiene viva la memoria histórica de la gesta independentista en el puerto. Durante el evento estuvo presente la Alcaldesa, Estrella Palacios Domínguez, que estuvo acompañada por representantes de los altos mandos militares y navales, así como de corporaciones de seguridad y del Gobierno municipal. Entre los presentes se encontraba el General de División de Estado Mayor, Guillermo Briseño Lobera, Comandante de la Tercera Región Militar; el Vicealmirante del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, José Manuel Reséndiz Sandoval, Comandante de la Cuarta Región Naval; el Teniente Coronel Guillermo Caballero de León, Comandante de la Guardia Nacional en Sinaloa; y el Contralmirante Luis Antonio Barreiro Varela, Capitán de Puerto de Mazatlán.







