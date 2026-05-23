$!Con ponencia magistral, celebran profesionistas de Mazatlán el Día del Contador

En un ambiente de compañerismo y convivencia, el Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública del Sur de Sinaloa llevó a cabo un desayuno conmemorativo este sábado con el fin de celebrar el Día del Contador (25 de mayo) entre sus más de 200 agremiados. En el festejo los contadores pudieron disfrutar de una ponencia impartida por Korinna Soto Parra, directora estatal de Orientación al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES), y Jaime Vega Salcido, jefe del Departamento de Orientación al Contribuyente de SATES. Durante la conferencia titulada: “Requerimientos estatales, requerimientos federales, bloqueo de cuentas, buró de crédito, constancia de no adeudo y devoluciones”, los contadores participaron activamente con puntos de vistas y opiniones sobre la situación que vive actualmente el gremio, además de aprovechar la capacitación especializada.









En su discurso de bienvenida, el presidente del Colegio de Contadores, Guillermo Hernández Lizárraga, destacó la labor de sus compañeros como pieza clave en el desarrollo de la economía en Sinaloa, pues se encargan de dar estabilidad financiera a empresas a través de distintas estrategias durante el año. “Nuestra labor es muy importante, pues el contador es quien analiza los números de una empresa y quien te apoya para que lleves de manera correcta la operación de la misma hablando de números, así como de la parte financiera y el saber ir de la mano con los empresarios en su crecimiento. También se apoya cuando hay que hacer ajustes, dar acompañamiento y una radiografía de lo que es su empresa”, explicó Hernández Lizárraga.







