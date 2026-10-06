$!Con presencia de fuerzas federales, cruceristas recorren atractivos de Mazatlán

Con presencia de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en algunos de los principales puntos turísticos, visitantes de los cruceros ‘Discovery Princess’ y ‘Brilliant Lady’ recorrieron Mazatlán este martes, cuando el puerto alcanzó los 100 arribos de embarcaciones turísticas en lo que va de 2026. Los pasajeros visitaron distintos espacios de la ciudad, entre ellos el Centro Histórico, el mercado José María Pino Suárez, la Catedral de Mazatlán, la explanada Sánchez Taboada y el Paseo del Centenario. Durante un recorrido por algunos de estos sitios se observó a integrantes de las corporaciones federales realizando patrullajes, mientras los turistas se desplazaban por los atractivos del puerto. La presencia de los elementos de seguridad coincidió con la llegada de ambas embarcaciones, que transportaron en conjunto a 5,914 pasajeros y 2,513 tripulantes, de acuerdo con la información compartida por la Secretaría de Turismo de Sinaloa.







En el Centro Histórico, los visitantes recorrieron espacios que concentran parte de la actividad comercial y turística de Mazatlán, así como edificios y calles representativos de la ciudad. Uno de los puntos visitados fue el mercado José María Pino Suárez, donde los turistas pudieron conocer la oferta de sus locales, que incluye alimentos, artesanías, ropa y recuerdos del puerto. Asimismo, la Catedral de la Inmaculada Concepción también formó parte de los recorridos, como uno de los edificios religiosos más representativos de la zona centro y un punto de interés para quienes llegan a conocer la ciudad. En la franja costera, los cruceristas acudieron a la explanada Sánchez Taboada, espacio conocido por la actividad de los clavadistas y por las vistas hacia el mar. Los paseos incluyeron además el recorrido sobre el Paseo del Centenario, desde donde los visitantes pudieron apreciar el paisaje costero del puerto.







El primero en atracar este martes fue el Discovery Princess, con 3,653 pasajeros y 1,345 tripulantes. Posteriormente arribó el Brilliant Lady, que transportó a 2,261 pasajeros y 1,168 integrantes de su tripulación. Con estas llegadas, Mazatlán alcanzó los 100 arribos de cruceros turísticos durante el año, con más de 367 mil visitantes y una derrama económica acumulada superior a 587 millones de pesos, según las cifras difundidas por la Secretaría de Turismo. La dependencia estatal señaló que la llegada de cruceristas genera actividad económica para distintos prestadores de servicios, principalmente en el transporte y la venta de alimentos. Entre los sectores beneficiados se encuentran taxis, pulmonías, aurigas y autobuses turísticos, además de restaurantes ubicados en la Zona Dorada, el Centro Histórico y el malecón, que reciben parte del consumo de los visitantes durante su estancia.



