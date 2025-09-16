$!Con presencia militar y policial se prepara desfile cívico por la Independencia de México en Mazatlán

Todo se encuentra preparado para el inicio del tradicional desfile cívico conmemorativo de la Independencia de México, este 16 de septiembre, el cual recorrerá la Avenida del Mar desde el Monumento al Pescador hasta la avenida Quirino Ordaz Coppel.

Desde temprana hora, se desplegó un operativo de seguridad con la participación de elementos de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Defensa Nacional y Policía Municipal, para vigilar el trayecto principal, así como también las calles aledañas con la finalidad de garantizar el orden durante el transcurso del evento.