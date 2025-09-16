$!Con presencia militar y policial se prepara desfile cívico por la Independencia de México en Mazatlán

Todo se encuentra preparado para el inicio del tradicional desfile cívico conmemorativo de la Independencia de México, este 16 de septiembre, el cual recorrerá la Avenida del Mar desde el Monumento al Pescador hasta la avenida Quirino Ordaz Coppel.
Desde temprana hora, se desplegó un operativo de seguridad con la participación de elementos de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Defensa Nacional y Policía Municipal, para vigilar el trayecto principal, así como también las calles aledañas con la finalidad de garantizar el orden durante el transcurso del evento.
Así mismo, se pudo ver la participación de cientos de jóvenes pertenecientes al servicio militar nacional, quienes a lo largo del trayecto estuvieron realizando guardia, teniendo mayor presencia en la zona donde están ubicadas las autoridades.
Durante esta edición, el desfile contará con la participación de un total de 25 contingentes, de los cuales 13 corresponden a autoridades federales, estatales y municipales, así como cuerpos de atención de emergencia, mientras que los otros 12 serán representaciones de distintas instituciones educativas.
Quienes también tuvieron acto de presencia, fueron las familias mazatlecas, las cuales previo al inicio de este acto cívico, se reunieron a lo largo del Malecón de Mazatlán para disfrutar del tradicional desfile, que busca mantener viva la memoria de los héroes que dieron inicio a la lucha por la independencia en México.