$!Con productos saludable y libres de químicos, dan apertura a una nueva temporada del Mercado Orgánico de Mazatlán

Cumpliendo con la tradición en su temporada 15, esta mañana se dio el corte de listón al Mercado Orgánico de Mazatlán, ubicado en la Plazuela Zaragoza, donde alrededor de 30 puestos ofrecerán cada sábado productos saludables, libres de conservadores y químicos. Desde jarros de miel, frutas deshidratadas, verduras recién cosechadas, productos lácteos de la mejor calidad, hasta bebidas exóticas de sabores naturales, comidas tradicionales y postres sin azúcar, se pueden encontrar en el Mercado Orgánico, el cual tendrá permanentemente un horario de 8:00 a 12:00 horas pala venta. Este innovador proyecto es impulsado por investigadores, productores y artesanos del sur de Sinaloa, quienes combinan la cultura, diseños creativos, cuidado del medio ambiente y reciclado, para hacer más moderno el ambiente del mercado, ya que también se puede encontrar música en vivo.









Héctor Manuel Ureña, miembro y representante del Mercado Orgánico, junto a Paola Luevanos y el Ingeniero Jorge Sánchez, participantes activos del proyecto, llevaron a cabo el corte de listón y agradecieron la presencia de tantos interesados; destacando que este mercado es tanto para nacionales como extranjeros. “El Mercado Orgánico se ha caracterizado como un mercado que es muy diferente a la comparación de los otros. Aquí se maneja la cultura, se hacen diseños recreativos, se hacen campañas también para el reciclado del plástico, de la tapa o del pep, así como otras actividades que nosotros hemos usado aquí en una demostración de cocina saludable y orgánica”, expresó Ureña Cordero.









“El principal (Público) es el extranjero, que ha estado permanentemente acá visitándonos. Nosotros trabajamos para los dos nichos de mercado, que es el extranjero y mexicano, aunque ya después del efecto de la pandemia, el mazatleco tomó más conciencia en este sentido, en buscar la mejor alternativa que es consumir un producto saludable y orgánico”. Indicó que estarán en la Plazuela Zaragoza desde este sábado 8 noviembre hasta el 25 abril de 2026, buscando que la gente conozca y venga a tomar esta experiencia diferente a lo que son proyectos de tianguis o bazares, pues aquí el mismo productor puede trabajar como comerciante y además explicar su producto.







