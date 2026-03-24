Con promoción de rutas y activaciones busca Sinaloa captar visitantes durante el Mundial

Buscando aprovechar la proyección internacional durante la Copa Mundial de Futbol 2026, Sinaloa ha comenzado a consolidar una estrategia de promoción turística basada en alianzas con estados clave y presencia en puntos de alto flujo de visitantes como Nuevo León y Ciudad de México.

Así lo compartió la titular de la Secretaría de Turismo, Mireya Sosa Osuna, la cual informó que ya se han establecido acuerdos de colaboración con estas dos entidades, las cuales serán sede de partidos y concentrarán una importante llegada de turistas nacionales e internacionales durante la justa deportiva.

“Ya confirmamos con Nuevo León, con la Secretaría de Turismo, para trabajar en conjunto rumbo al Mundial y también firmamos un convenio con el Fideicomiso de la Ciudad de México”, comentó.

“En la aplicación del Mundial en Nuevo León van a aparecer rutas para los turistas, donde ahí estarán integradas cinco rutas turísticas de Sinaloa y que por supuesto, Mazatlán está incluido dentro de estas rutas”, agregó.

Sosa Osuna destacó que a través de estas rutas, se permitirá a los visitantes conocer distintas opciones de viaje con el objetivo de incentivar su desplazamiento hacia los distintos destinos que ofrece Sinaloa para visitar.

Asimismo, mencionó que tras el convenio de Fideicomiso de Turismo en la Ciudad de México, se contempla la instalación de publicidad de gran formato en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

A través de este espacio, mencionó que se buscará captar la atención de miles de viajeros que arribarán al país durante el Mundial, posicionando a Mazatlán como una alternativa atractiva para extender su estancia.

La funcionaria señaló que, además de la promoción visual, se llevarán a cabo activaciones turísticas en las principales ciudades sede del Mundial, donde Sinaloa tendrá presencia con acciones directas de promoción para acercar su oferta turística a los visitantes.

“Vamos a estar haciendo activaciones durante el Mundial en las principales ciudades donde tendremos presencia en diferentes puntos estratégicos durante el evento. La idea es que los turistas sepan a dónde pueden ir y consideren visitar Sinaloa”, dijo.

“Buscamos aprovechar el flujo del Mundial para atraer visitantes al estado”, puntualizó.

Sosa Osuna comentó que esta estrategia responde a la necesidad de posicionar a Sinaloa como un destino complementario dentro del contexto del Mundial, aprovechando la conectividad y el flujo turístico que generarán las sedes oficiales.

De tal forma que con estas acciones, Sinaloa apuesta por capitalizar uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial utilizando herramientas de promoción innovadoras y alianzas estratégicas para atraer visitantes y dinamizar su actividad turística.