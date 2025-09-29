$!Con protesta y bloqueo vial, vecinos de Anáhuac y Jesús García obligan a Jumapam a atender fuga de aguas negras

Cansados y molestos por tener que vivir entre malos olores y una constante fuga de aguas negras, vecinos de las colonias Anáhuac y Jesús García realizaron una protesta ciudadana que llevó al bloqueo vial de una de las vialidades sobre avenida Gabriel Leyva, en busca de que las autoridades atendieran su problemática. Tras una entrevista a Noroeste en la que explicaron cómo son afectados de cinco coladeras que derraman drenaje sobre su banquetas y viviendas, así como la falta de apoyo de Jumapam y del Ayuntamiento de Mazatlán, un grupo de personas soportaron sol y calor exigiendo la presencia de la Alcaldesa Estrella Palacios.

Ante la intervención de Tránsito Municipal para crear una ruta alterna por la calle Pedro Infante, los colonos de la calle Naranjo mencionaron que se sentían engañados por gente que tiene meses dándoles largas de una posible solución que no llegaba; ya que incluso salían más desperfectos. “Tenemos como tres meses con este problema. Se ha pedido de diferentes maneras a Jumapam, se ha buscado el apoyo, pero hemos tenido la gracia de toparnos con gente que dice que nos va a apoyar y hasta ahí queda. El jefe de distrito de esta área vino y nos hizo el favor de desazolvarnos una alcantarilla, pero como no traía la cuadrilla que conocía esta área, quedó en regresar después. Ya no regresó”, relató Ananda Pantoja, vecina de Anáhuac. “Lo último que sabemos es que se hizo un estudio aquí en la entrada, lo que es la calle Pedro Infante. Y de acuerdo a ese estudio se supo que estaba la tubería colapsada; entonces nos dijeron que tenemos que hacer un oficio, llevarlo al Ayuntamiento y hacer todo un trámite que la verdad no tenemos el por qué. Ellos ya saben la situación, ellos tienen que arreglar”, prosiguió.

Durante la protesta se hicieron presentes gritos de “Cumple Estrella Palacios, ven y tómate la foto como acostumbras en tus recorridos!, ¡Queremos solución hoy!”; esto debido a que los vecinos señalan que ya habían tenido la oportunidad de contarle a la Presidenta la situación, y aunque les prometió que habría seguimiento, la ayuda no llegó. “La semana pasada, desgraciadamente lo digo, fui con la licenciada Estrella Palacios la Presidenta, y quedó en que según se dio ahí la orden para apoyarnos. Sin embargo, es hora que no pasa nada; no sé si no le están haciendo caso o no nos estamos haciendo escuchar. Le dijo a un directivo de Jumapam y dijo el señor que iba a mandar a la gente, pero nada hasta el momento”. Recalcó que tras tres meses de padecer esta situación día con día, los niños, adultos y adultos mayores comienzan a acostumbrarse a la pestilencia que les puede generar enfermedades; pues incluso desde las banquetas empiezan a salir las aguas negras para invadir los hogares. “Las (alcantarillas) que están rebozadas hasta ahorita sí son varias, pero ya otras en algunos domicilios que están igual; ya el drenaje ya quiere salir por la banqueta también. Entonces ocupamos que se haga lo que se tiene que hacer, pero que solucione ya”.

“Son varios problemas. Ahorita, como pueden percibir, el aroma que tenemos, infecciones de garganta, nariz, boca, porque entran los carros, dan la vuelta y levantan los charcos; entonces todo eso lo estamos absorbiendo. Hay niños por aquí, esta es la pasada principal para el kínder, entonces pasan a la escuela a la entrada y salida por aquí. También hay adultos mayores que no pueden vivir así”.

Camión de Jumapam acude a destapar red Luego de más de una hora de bloqueo a la Gabriel Leyva, arribaron al sitio representantes del Ayuntamiento de Mazatlán y Jumapam para dialogar con los vecinos y dar solución al problema que indicaban. Asimismo, llegó a la colonia un camión para desfogar el drenaje principal y aliviar un poco el derramamiento de aguas negras en la zona. No obstante, el director de Comunicación Social y director de Cultura del Agua, José Antonio Ibarra, comentó que este colapso en el drenaje es un problema grave que no se va a solucionar de la noche a la mañana, sino que tendrá que contratar a una empresa particular que tenga la tecnología adecuada. Sin embargo, Jumapam se compromete a llevar los trabajos a la colonia a diario.