Ante el arribo de 600 elementos del Ejército Mexicano a Sinaloa para hacer frente a la violencia que se vive en la entidad, el Alcalde Édgar González Zataráin manifestó que es bueno que llegue ese personal para reforzar la seguridad en Mazatlán y la región porque sí se necesita.

Aunque dijo no creer que esto sea el resultado del llamado que él hizo recientemente de reforzar la seguridad en este municipio, sino que los mandos militares toman decisiones en función de lo que vaya viendo sobre el reflejo de la violencia.

“Se reflejó ese hecho (el asesinato de un policía en Mazatlán) y llamó la atención obviamente y cada corporación, cada dependencia, se va moviendo conforme así lo consideran los que se encargan, no en sí yo hago el llamado, igual, que bueno que llegan los elementos sino también hubiésemos insistido, pero no hubo necesidad, ya hay una estrategia de reforzar no solamente Mazatlán, sino también parte del sur”, informó González Zataráin este sábado.

“Sí (vienen a Mazatlán), es lo que he sabido, no tengo de manera oficial una notificación, esas cosas nunca se hacen, pero sí he sabido extraoficialmente”.

Añadió que normalmente no se invita al Alcalde cuando hay un arribo de personal del Ejército, en todo caso cuando llegan a invitar es al Gobernador del Estado pues es un tema de la Mesa Estatal por la Paz, que es la que coordina este aspecto.

“Con que estén en Mazatlán es ganancia, sí se requiere porque la gente tiene temor, la gente está ahorita en una situación de duda, entonces esto viene a reforzar, a darle más tranquilidad y sobre todo más seguridad, espero que así resulte y pues obviamente todo lo que le podamos abonar al tema de la seguridad”, dijo el Presidente Municipal.

“Siempre cae muy bien el tema de reforzar la seguridad, siempre, por ejemplo, cuando lo hacemos en Carnaval, en Semana Santa, que nos ayudan a reforzar nos ayuda bastante, cae muy bien, por eso en esos tiempos los resultados han sido favorables, espero que en esta ocasión también, aquí es distinta la situación porque aquí hay un conflicto entre grupos armados y obviamente lo mejor que se pueda cuidar sobre todo el tema de la ciudadanía”.