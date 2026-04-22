Con regata de veleros y Festival del Mar preparan en Mazatlán el Día de la Marina Nacional

Ante la proximidad de la celebración del Día de la Marina Nacional el 1 de junio, ya se coordina el desarrollo del Gran Festival del Mar con una serie de actividades náuticas como la regata con cadetes de la Escuela Naval de Mazatlán y de Acapulco, torneos de pesca y de surf, adelantó el Capitán de Puerto Luis Antonio Barreiro Varela.

Invitó a la población local a disfrutar del Festival del Mar con una Regata de Veleros por la bahía el sábado 25 de abril, a partir de las 13:00 horas, para lo cual serán instaladas carpas, sillas y música para que las familias disfruten la carrera náutica desde el Malecón.

“Estamos próximos a celebrar el Día de la Marina que es el primero de junio, así como el año pasado pretendemos realizar el Festival del Mar, que comprende del primero de junio al 25 de junio que se celebra a los Hombres de Mar”, detalló.

Dijo que en este periodo, durante los siguientes fines de semana tienen planeado realizar diversas actividades.

“Nuevamente realizaremos diferentes actividades náuticas como es la navegata, un torneo de surf, torneo de pesca y a ver cuántas más, pero como preámbulo el día sábado 25 vamos a realizar una regata con veleros de la Escuela Naval de Acapulco, El Cencavela, para crear la cultura de la vela y se capte un mayor número de participantes”, destacó.

Explicó que la idea es fomentar la cultura de la vela en Mazatlán y en la región de los puertos del noroeste y por ello hizo extensiva la convocatoria para que participen veleristas de Los Cabos, Baja California Sur, de San Carlos, en Guaymas, Sonora y de Puerto Vallarta, Jalisco.

“Esperemos contar con la asistencia de todos a la una de la tarde frente a la bahía Mazatleca. Vamos a colocar las carpas frente de los Mariscos Sinaloense en esa parte es donde podremos admirar mejor la regata, la carrera de veleros”.

En la bahía mazatleca, la regata estará trazada para realizarse por la bahía frente, desde donde pueda observarse mejor la carrera que pretende hacerse de tres tipos de circuitos; los veleros de la Escuela Náutica de Acapulco, los siete a ocho navíos de Mazatlán y los veleros de invitados especiales que se inscriban.