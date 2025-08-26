$!Con retiro de camellones, avanzan trabajos en nuevo paso superior vehicular de Mazatlán

MAZATLÁN._ Después de una semana de arrancar oficialmente la construcción del nuevo paso superior vehicular en Carretera Internacional México 15 y avenida Óscar Pérez Escobosa, los trabajos continúan con el retiro de los camellones que divide ambas vialidades, así como la delimitación del espacio.
Desde maquinaria pesada hasta camiones de carga se siguen haciendo presente en la salida norte del puerto, donde se ha retirado el montículo para preparar la logística de la construcción, pues desde hace días que varios tráileres trajeron diferentes materiales como adoquines, acero y demás concretos.
Ante la remoción de camellones, el escombro y la losetas fueron amontonadas en el lugar para después ir siendo retirados por un camión de carga. En tanto, estos trabajos obligaron a que la delimitación de carriles se hiciera un poco más ancha, y por ende queda menos espacio para el paso de automóviles.
En cuanto al tráfico vehicular en la zona, en los próximos días, estará más congestionado conforme arranque el nuevo ciclo escolar, por lo que se espera que elementos de Tránsito Municipal continúan manejando los semáforos para evitar embotellamientos y accidentes durante la construcción del puente.
Cabe mencionar que hace unos días la dirección de Servicios Públicos de Mazatlán informó que serían retiradas 18 palmas cocoteras de uno de los camellones en la Carretera Internacional México 15; justamente porque dicha estructura iba a ser eliminada días después durante los trabajos del nuevo paso superior vehicular.
Se anunció que las 18 palmas serían reubicadas en un zona de la avenida Manuel J. Clouthier a través del programa “Camino de Colores”, mismo que buscar concientizar sobre el cuidado ambiental y promover la forestación en varas partes de la ciudad.