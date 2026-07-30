Con retiro de puesto de control del Ejército en Cerritos no queda desprotegida esa parte de Mazatlán: SSPM

Aunque dijo no conocer el motivo por el que la Secretaría de la Defensa Nacional retiró en días pasados el puesto de control sobre la Avenida Mario Huerta, en el área de Cerritos, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, manifestó que con ello no queda desprotegida esa parte de Mazatlán, pues toda la franja turística es las más vigilada.

“Esa es una situación que le corresponde directamente a Defensa los puntos que establecieron ellos (del retiro de dicho destacamento), no tengo información relacionada yo con eso”, dijo.

También expresó no tener información sobre si ese retén era patrocinado por algún empresario y de la operatividad en general, ese punto es importante, pero si lo retiran establecen otros puntos.

“El punto es importante, pero ellos establecen otros puntos que van dentro de los planes operativos de seguridad, hay unos interinstitucionales y otros que se realizan de manera particular por las autoridades, no es que todo esté sólo la coordinación interinstitucional y que no haya otra cosa, existen ciertos trabajos, ciertas acciones que realizamos coordinada y otras que realizamos de manera particular dependiendo de nuestra jurisdicción y de nuestras funciones”, continuó.

“No, en ningún momento (se deja desprotegida esa zona de la ciudad) porque el Plan Operativo se encuentra estructurado para eso, para realizar revisiones y en toda la zona, que no sepa decir exactamente cómo está estructurado, pero sí hay una protección en toda esa zona, tan es así que han presenciado que han disminuido lo que son los eventos como se venían presentando en días anteriores”.

Dijo desconocer si se instalará ese destacamento militar, pero esa zona se atiende con la misma operatividad y los recorridos que se hacen en la zona.

“Es que no porque se haya quitado no va haber elementos, siempre hay elementos, también nosotros realizamos recorridos, Defensa, Secretaría de Seguridad Pública Federal, en ese Operativo que se tiene de verano se encuentra contemplada toda la zona, no hay que tomarlo como si se quita el punto ya no va haber seguridad, ninguna patrulla va a pasar, no es así”, reiteró.

“Nosotros también realizamos recorridos por toda esa zona, es parte de la sectorización que se tiene en el Municipio, podrían haber más adelante dependiendo de las instrucciones que se lleven, también que se tomen en la Mesa de Seguridad”.

Expresó que entre más se sumen elementos es importante, pero respeta esa decisión del retiro de dicho punto de revisión que se instalaba cerca de las vías del tres en la Avenida Ingeniero Mario Arturo Huerta Sánchez, antes carretera El Habal-Cerritos.

“Nosotros nos sumamos con los recorridos y las atenciones que tenemos, tenemos grupos de Whatsapp organizados también en toda esa zona, nosotros estamos muy atentos y pendientes para cualquier situación ahí, no es un sector que tenga una incidencia delictiva alta”, recalcó Barrón Valdez.

“Es una entrada y salida de la ciudad, por eso (la ciudadanía pide seguridad), por la protección, pero es una de las zonas que tiene mayor protección en la ciudad, toda la franja turística, toda la zona de entrada y salida”.

La Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, manifestó que tiene una plática pendiente con los hoteleros para tratar este tema del citado puesto de control.

“Eso tenemos una plática pendiente con los hoteleros para que nos apoyen, lo que nos comentaba el licenciado Amado, porque él era el que estaba patrocinando la carpa”, añadió en entrevista por separado.

También expresó que los elementos de instituciones federales que llegan a reforzar la seguridad en Mazatlán ya vienen con viáticos y el Gobierno Municipal los apoya en todos los sectores donde están asentados.