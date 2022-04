Con revés a Reforma Eléctrica pierde el País, es un proyecto que debió aprobarse: Fecanaco

Con el rechazo de la Reforma Eléctrica de AMLO, quienes verdaderamente pierden son los mexicanos, el País, aseveró Miguel Hernández Fonseca, delegado de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio de Sinaloa.

El domingo por la noche el proyecto del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de la Reforma Eléctrica fue rechazado en el Congreso, luego de no alcanzar la mayoría calificada necesaria.

Ante ello, el empresario dijo que más allá de los colores, era una reforma necesaria, y lamentó que las partes incluidas no se hayan puesto de acuerdo para que esta reforma saliera, dado que es muy relevante en la vida económica del País.

“Yo creo que al final no se pusieron de acuerdo, la votación fue muy pareja, yo creo que esto no termina ahí, en mi opinión, no gana nadie, no pierde nadie, pierde el País, por el tema de que creo que en la realidad de la reforma pudieron haberse puesto de acuerdo, por las diferentes formas de criterio, creo que esto daba para más, va a continuar en las siguientes etapas”, expresó.

Para Hernández Fonseca, las leyes tienen que irse adecuando a los tiempos que cursan, pero temas políticos y partidistas se impusieron ayer por la noche en el Congreso de la Unión.

“Considero que para los tiempos que estamos viviendo, una globalización, las reformas que hay en el País deben empezar a caminar en la energía eléctrica, porque es un tema fundamental, para mi opinión, repito, al margen de partidos y colores, pierde el País porque se quedó estancada una ley que debió haber salido”, señaló.