María Isela y Juan José a la espera de su segundo hijo recibieron una noticia que les cambió la vida, los médicos diagnosticaron un trastorno genético de los cromosomas del par 21 que provoca retraso intelectual y del desarrollo, lo que comúnmente se conoce como Síndrome de Down, ante un panorama desalentador, la pareja decidió ir contra todo pronóstico, dándole a su hijo Juan las herramientas, la paciencia y el amor necesario para romper las barreras de su condición.

“Él nació con la condición de síndrome Down, en el momento en que tuve el nacimiento de mi hijo, pues me dieron la noticia muy drásticamente, y sobre todo pues con mucho dolor recibí yo eso porque me decían que él no podría caminar, no podría hablar, no podría realizar muchas cosas y no se iba a poder valer por sí solo”, contó la mamá de Juanito.

Los logros

En la actualidad Juanito tiene 36 años, en los cuales se ha desarrollado como un joven multifacético con el apoyo de sus padres y maestros, incursionando en áreas como el deporte, las artes, el modelaje, la docencia y cualquier actividad que ha llamado su atención.

Aprendió a caminar cuando tenía solo un año, a andar en bicicleta a los cuatro años, fue a natación a los seis, fue a una escuela de educación especial, fue docente de educación física para el albergue “Mi Ángel de la Guarda”, sabe cocinar, modelar, estudió karate en donde se graduó como cinta negra, participó en la LPK.

El 2022 fue el año de Juanito, pues logró ser reconocido y homenajeado como mejor atleta para karate de la LPK, obteniendo un trofeo; además el Gobierno Municipal de Mazatlán le otorgó el premio al mérito de la juventud.