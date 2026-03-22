$!Con un ‘10 de 10’, clausuran la FeliUAS 2026 en Mazatlán

Luego de cinco días de intensa actividad con ponencias, talleres infantiles, conciertos y presentaciones de nuevas obras, la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Sinaloa (FeliUAS) realizó este domingo su clausura oficial en presencia de escritores, maestros, alumnos y familias. Encabezados por el Vicerrector de la UAS Unidad Sur, Manuel Iván Tostado, el acto de cierre llegó tras el concierto de rock infantil del grupo Pistache, quienes despidieron un evento que fue punto de encuentro entre autores y lectores, así como lugar para diálogo y compartir ideas.





Azucena Manjarrez Bastidas, directora de la Editorial UAS, destacó la gran participación de escritores y docentes que se reunieron para esta edición de la FeliUAS; además del trabajo en equipo compartido en la universidad para tener cercanías humanistas con estudiantes y público en general. En tanto, el Vicerrector Tostado agradeció la confianza que las autoridades de la UAS en Culiacán ponen sobre el puerto para seguir siendo sede permanente de la Feria del Libro, un evento educativo que cada año se va renovando con más actividades y experiencias. “Lo califico de una manera muy exitosa, como dicen los plebes, 10 de 10. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos principales fue lograr que los mazatlecos, la sociedad del sur de Sinaloa, acudiera a este espacio y visitara las instalaciones de la Feria del Libro, ya sea en el pabellón infantil, en el foro principal, que es el polideportivo, las facultades, el auditorio de la biblioteca central, la actividad en preparatorias, y se logró”, dijo Tostado Ramírez.





