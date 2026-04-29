$!Con un concierto de Gente de Zona, Mazatlán se sumará al ambiente mundialista con ‘Mazatlán, La Fiesta del Mundial’

Con la finalidad de convertir a Mazatlán en uno de los principales puntos de encuentro turístico durante la Copa Mundial de Futbol 2026, se presentó de manera oficial el evento “Mazatlán, la Fiesta del Mundial”, donde el atractivo principal será la presentación del grupo Gente de Zona, en el Parque Ciudades Hermanas, el próximo 13 de junio. Así lo dio a conocer la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, en el marco del Tianguis Turístico México 2026, que se celebra en Acapulco, quien señaló que el municipio se prepara para recibir visitantes nacionales e internacionales durante el periodo mundialista. Sosa Osuna comentó que como parte del proyecto federal de “democratizar el futbol”, se estará llevando a cabo el ambiente mundialista más allá de las ciudades sede, donde además de la presentación musical del conjunto cubano, se estarán realizando muestras gastronómicas y actividades culturales.

“Nuestro Estado se consolida como un destino preparado, competitivo y en constante evolución con la infraestructura, la conectividad, la experiencia y sobre todo, la calidez humana necesaria para ser protagonista de grandes eventos internacionales. Estamos listos para ser parte del espíritu mundialista para sumarnos a esta fiesta global que une culturas, que rompe fronteras y que convierte a cada destino en un punto de encuentro para el mundo”, comentó. “Esta fiesta del mundial incluirá música, un concierto de talla internacional, cultura, gastronomía, activaciones, experiencias inmersivas y una agenda que convertirá a Mazatlán en un punto de encuentro para visitantes nacionales e internacionales. Será un espacio para convivir, para celebrar y para proyectar lo mejor de Sinaloa ante los ojos del mundo”, agregó. La Secretaria comentó que “Mazatlán, la Fiesta del Mundial”, será mucho más que un evento turístico, y que a través de este se buscará generar una experiencia integral para visitantes y locales, con actividades que reflejan la identidad sinaloense. “Mazatlán, La Perla del Pacífico, se prepara para convertirse en un gran escenario internacional con la realización de la fiesta Mazatlán, la fiesta del mundial, que marcará un antes y un después en nuestra oferta turística”, declaró. “Mazatlán tiene todo para lograrlo. Un malecón que es de los más largos del mundo, playas vibrantes, un centro histórico lleno de vida, una gastronomía reconocida y sobre todo una gente que sabe recibir con el corazón”, añadió. El coordinador de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de Mazatlán, René Alí Zamudio Garza, reiteró la invitación para que visitantes de todo el país y del extranjero acudan al puerto durante las actividades del mundial.