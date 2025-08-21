$!Con un desayuno reconocen la labor del Cuerpo de Bomberos de Mazatlán en su día

Como una forma de reconocer y agradecer la labor de quienes arriesgan sus vidas día con día para la seguridad de la ciudadanía, se llevó a cabo el tradicional desayuno conmemorativo del Día del Bombero por parte del hotel Park Inn by Radisson en Mazatlán. Un momento de convivio en camaradería fue el que vivieron decenas de elementos del Cuerpo de Bomberos de Mazatlán, quienes disfrutaron de un momento distinto al de su rutina diaria con este desayuno que lleva plasmado un mensaje de aprecio por parte de la comunidad hotelera hacia su ardua y noble labor.

Dejando ver su agradecimiento por el reconocimiento social, el comandante de la institución, Saúl Robles Chávez, expresó la importancia de este tipo de gestos, que fortalecen el ánimo dentro del equipo. “Estamos bien contentos, principalmente todos los muchachos pues el reconocimiento es importante para nosotros. Siempre el hotel nos regala un desayuno donde siempre nos tienen una sorpresa”, comentó Robles Chávez.

“Siempre nos regalan algo bonito y este año no es la excepción, tenemos este desayuno y los muchachos están muy contentos”, agregó.

Arturo Angulo Cárdenas, vicepresidente del Patronato de Cuerpo de Bomberos de Mazatlán, agradeció la disposición del hotel por este tipo de reconocimientos que vienen a fortalecer el espíritu de servicio de los elementos de este cuerpo.

“Es un evento que no nos toma por sorpresa, porque cada año se ha estado presentando, pero si es un aliciente para los muchachos, algo muy bonito, porque pocos empresarios, sobre todo en hotelería se toman la molestia de otorgarnos esta aportación”, comentó Angulo Cárdenas. Gabriela Alvarado Murguía, directora de Park Inn puntualizó que este desayuno ya se ha convertido en una tradición del hotel y su equipo de colaboradores, quienes con este gesto buscan sensibilizar a la sociedad sobre la magnitud del trabajo que realizan los bomberos en todos sus aspectos.