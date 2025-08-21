$!Con un desayuno reconocen la labor del Cuerpo de Bomberos de Mazatlán en su día

Como una forma de reconocer y agradecer la labor de quienes arriesgan sus vidas día con día para la seguridad de la ciudadanía, se llevó a cabo el tradicional desayuno conmemorativo del Día del Bombero por parte del hotel Park Inn by Radisson en Mazatlán.
Un momento de convivio en camaradería fue el que vivieron decenas de elementos del Cuerpo de Bomberos de Mazatlán, quienes disfrutaron de un momento distinto al de su rutina diaria con este desayuno que lleva plasmado un mensaje de aprecio por parte de la comunidad hotelera hacia su ardua y noble labor.
Dejando ver su agradecimiento por el reconocimiento social, el comandante de la institución, Saúl Robles Chávez, expresó la importancia de este tipo de gestos, que fortalecen el ánimo dentro del equipo.
“Estamos bien contentos, principalmente todos los muchachos pues el reconocimiento es importante para nosotros. Siempre el hotel nos regala un desayuno donde siempre nos tienen una sorpresa”, comentó Robles Chávez.
“Siempre nos regalan algo bonito y este año no es la excepción, tenemos este desayuno y los muchachos están muy contentos”, agregó.
Arturo Angulo Cárdenas, vicepresidente del Patronato de Cuerpo de Bomberos de Mazatlán, agradeció la disposición del hotel por este tipo de reconocimientos que vienen a fortalecer el espíritu de servicio de los elementos de este cuerpo.
“Es un evento que no nos toma por sorpresa, porque cada año se ha estado presentando, pero si es un aliciente para los muchachos, algo muy bonito, porque pocos empresarios, sobre todo en hotelería se toman la molestia de otorgarnos esta aportación”, comentó Angulo Cárdenas.
Gabriela Alvarado Murguía, directora de Park Inn puntualizó que este desayuno ya se ha convertido en una tradición del hotel y su equipo de colaboradores, quienes con este gesto buscan sensibilizar a la sociedad sobre la magnitud del trabajo que realizan los bomberos en todos sus aspectos.
“Es una pequeña forma para nosotros poder reconocerlos. Este ya sería el cuarto año que lo hacemos, y procuramos hacerlos en agosto para las celebraciones del Día del Bombero, como un agradecimiento por todo lo que hacen”, detalló Alvarado Murguía.
En un ambiente envuelto de camaradería, los elementos del Cuerpo de Bomberos de Mazatlán disfrutaron de este desayuno, con la certeza de que su esfuerzo y sacrificio diario son reconocidos por la comunidad.
Arrancan las celebraciones
Este evento marcó el inicio de los festejos conmemorativos por el Día del Bombero, donde se incluye la ceremonia de entrega de reconocimientos y ascensos para algunos de los elementos del Cuerpo de Bomberos de Mazatlán, este jueves 21 de agosto.
Así mismo, durante la medianoche se celebrará la tradicional ‘bautizada’ en la estación central, en un evento lleno de tradición, diversión y hermandad.
Para el viernes 22 de agosto, que es el día de la celebración oficial, se tiene contemplada una misa de acción de gracias en el templo de San Carlos Borromeo, no sin antes previamente realizar una especie de desfile por las principales avenidas de la ciudad y para finalizar se llevará a cabo la esperada cena-baile, donde los miembros del cuerpo de bomberos acompañados de sus familias celebran su día con una velada especial.